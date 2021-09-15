البابا تواضروس يستقبل وفد الأساقفة والرهبان بعد عودته من روسيا

وأشاد أعضاء الوفد بحفاوة الاستقبال، التى قوبل بها الوفد من أساقفة ورهبان الكنيسة الروسية، الذين تقابلوا معهم خلال زياراتهم للأديرة والكنائس هناك، حيث عبروا عن محبتهم وتقديرهم للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعن التشابه الشديد فى الحياة الرهبانية بين الكنيستين، وعن احترامهم الشديد للرهبنة القبطية وأن لديهم شغف قوى للوحدة بين الكنيستين.. إذ لمس الآباء أعضاء الوفد القبطى قوة المنهج الروحى والنسكى فى حياة الرهبان هناك.
وأوضح قداسة البابا للآباء الأساقفة والرهبان أعضاء الوفد، أن تبادل الزيارات هى خطوة على طريق بناء المحبة وتقوية العلاقات كنوع من التقارب بين الكنائس الأرثوذكسية، وصولًا لوحدة الإيمان.. وأن هذه الزيارة، التى تعد خامس زيارة خلال السنوات الأربع الماضية، تأتى ضمن أنشطة لجنة العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية.
وقدم أعضاء الوفد خلال اللقاء تقريرًا شاملًا لقداسة البابا عن الزيارة.. كما استقبل البابا تواضروس اليوم الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وتابع معه اخبار الإيبراشية.
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