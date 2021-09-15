الزراعة تنفذ 500 ندوة توعوية بأهمية مراكز تجميع الألبان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تنفيذ 500 ندوة إرشادية توعوية بأهمية مراكز تجميع الألبان فى 148 مركز على مستوى كافة محافظات الجمهورية، منذ بداية أغسطس الماضى، وحتى الآن، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تستهدف تطوير وتتمية القرى المصرية، وتحسين دخول أبنائها ورفع مستوى معيشتهم.





وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بأهمية التوسع فى إنشاء وتطوير ومراكز تجميع الألبان وتوعية المزارعين والمربيين بأهميتها والعائد منها، وتوضيح المردود الاقتصادى والاجتماعى الذى يحصل عليه صغار المربين والفلاحين. وأوضح رئيس الهيئة أنه تم عقد حلقات نقاشية مع صغار المربيين خلال هذه الندوات، والاستماع إلى المشاكل والمعوقات التى تواجههم للعمل على تذليلها على الفور، وتقديم كافة سبل الدعم لهم. وأكد محمود أن مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان يساهم فى توفير الألبان بجودة عالية ذات مواصفات صحية قياسية، فضلا عن تحسين دخول صغار المربين ومنتجى الألبان بالتعامل مع مراكز تجميع الألبان المرخصة والتى تمثل سوقا متوازنا لمنتجهم من الألبان.

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