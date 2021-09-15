الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر كافة التدخلات الخارجية فى شئون العراق

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، استعداد مصر الكامل لدعم العراق فى كافة المجالات، من أجل بلوغ الهدف الاستراتيجى، باستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي، مشددا على الأهمية البالغة للانتخابات البرلمانية فى رسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق وتقوية مؤسساته الوطنية.
وشدد الرئيس، على رفض مصر كافة التدخلات الخارجية في شئون العراق، والالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد الدليمى، سفير جمهورية العراق بالقاهرة.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
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