مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة مطلوب في حكم إعدام عقب ضبطه بقنا

لقى عنصر إجرامى شديدة الخطورة مصرعه في اشتباكات أمنية بقنا عقب ضبطة لتنفيذ حكم الإعدام الصادر ضده فى قضية قتل عمد والسجن المؤبد فى 11 قضية متنوعة، كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قد أكدت بالتنسيق مع مديرية أمن قنا تواجد أحد العناصر الإجرامية ("مسجل جنائى- فرض سيطرة" هارب ومحكوم عليه فى 17 جناية (إعدام "قتل عمد"- 11 سجن مؤبد- 34 سنة سجن "قضايا متنوعة") بإحدى المناطق النائية بدائرة مركز شرطة قنا.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لإستهدافه، وحال إقتراب القوات ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف- أسفر ذلك عن مصرعه وبتفتيش مسكنة عُثر على (مدفع آر. بى. جى و2 دانة- 2 رشاش - 8 بنادق- 2 طبنجة- 4 قنابل يدوية محلية الصنع- 4 هواتف- كمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة- صديرى واقى- منظار معظم- كمية من مخدر الشابو تزن حوالى كيلو جرام- 4 سيارات "إحداها مُبلغ بسرقتها"- دراجة نارية- زجاجة تحوى مادة "الزئبق"- كمية من البارود الأسود- مبلغ مالى).

وبإستكمال الفحص وبتفتيش مسكنه بناحية الأشراف الغربية بدائرة مركز شرطة قنا عُثر بداخل إحدى الغرف على جثتى زوجتيه تبين قيامه بقتلهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.