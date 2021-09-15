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المجموعة الافريقية تؤمن اختتام فعاليات البطولة العربية للجودو بمصر

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نيفين يوسف 0 تبليغ

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نجحت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية في تأمين اختتام  فعاليات البطولة العربية المفتوحة للفرق والأندية البطلة العاشرة للناشئين، والثامنة للناشئات والشباب، والسادسة للشابات، والخامسة للأشبال، والرابعة للبراعم، والأولى للجودو المكفوفين رجال وسيدات، على ملعب الصالة المغطاة رقم «2» بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تأمين اختتام  فعاليات البطولة العربية المفتوحة للفرق والأندية البطلة العاشرة للناشئين

المجموعة الافريقية

وحرصت المجموعة الافريقية على تأمين 600 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة عربية  وهى مصر الدولة المنظمة والعراق وسوريا والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت واليمن وليبيا والمملكة المغربية الهاشمية شاركوا في البطولة.

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صندوق الاتحاد الدولى

أمنت المجموعة الافريقية حفل الختام  الذي حضره الكويتي عبيد العنزى رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولى، والإماراتى نصر التميمى أمين صندوق الاتحاد الدولى، واليمنى نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربى، حيث تم تكريم رجال الأمن بالمجموعة الافريقية لنجاحهم في التأمين على مدار أيام البطولة، واثبات أن مصر بلد الأمن والامان وجديرة باستضافة كافة البطولات العالمية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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