/650341/المجموعة-الافريقية-تؤمن-اختتام-فعاليات-البطولة-العربية-للجودو-بمصر

نجحت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية في تأمين اختتام فعاليات البطولة العربية المفتوحة للفرق والأندية البطلة العاشرة للناشئين، والثامنة للناشئات والشباب، والسادسة للشابات، والخامسة للأشبال، والرابعة للبراعم، والأولى للجودو المكفوفين رجال وسيدات، على ملعب الصالة المغطاة رقم «2» بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تأمين اختتام فعاليات البطولة العربية المفتوحة للفرق والأندية البطلة العاشرة للناشئين المجموعة الافريقية وحرصت المجموعة الافريقية على تأمين 600 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة عربية وهى مصر الدولة المنظمة والعراق وسوريا والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت واليمن وليبيا والمملكة المغربية الهاشمية شاركوا في البطولة. صندوق الاتحاد الدولى أمنت المجموعة الافريقية حفل الختام الذي حضره الكويتي عبيد العنزى رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولى، والإماراتى نصر التميمى أمين صندوق الاتحاد الدولى، واليمنى نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربى، حيث تم تكريم رجال الأمن بالمجموعة الافريقية لنجاحهم في التأمين على مدار أيام البطولة، واثبات أن مصر بلد الأمن والامان وجديرة باستضافة كافة البطولات العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المجموعة الافريقية تؤمن اختتام فعاليات البطولة العربية للجودو بمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.