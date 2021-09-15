/650343/عصام-عبد-الفتاح-يكشف-عن-خطته-للنهوض-بالتحكيم-تفاصيل

تحدث عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الجديد، عن أهدافه التي يسعى لتحقيقها عقب توليه المسؤولية موضحا أنه يستهدف تطوير ملف التحكيم المصري من ضمن أولوياته خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشدد عبد الفتاح على أن التحكيم المصري متميز علي المستويين المحلي و القاري مشيرا إلى أنه سيتقدم بطلب تعديلات علي لائحة المسابقات لضمان حماية الاطقم التحكيمية من المنظومة الكروية ، وأن تكون هناك عقوبات قوية ضد المتجاوزين في حق الحكام في الموسم الجديد.

وأشار إلى أن مصر لديها حكام متميزين ويجب أن يحصلوا علي الثقة الكاملة دون ضغوطات لتقديم أفضل مستوي.

وحول إمكانية استقدام أجانب في المباريات الجماهيرية ، قال عبد الفتاح أنه يثق في قدرات الحكام المصريين في إدارة تلك المواجهات وعلي رأسها لقاءات القمة كما حدث الموسم الماضي دون أي مشاكل ، لكنه سيراجع الأمر مع إدارة اتحاد الكرة وشدد على أن الفترة القادمة تشهد تكثيف المحاضرات الفنية الخاصة بتقنية الفيديو.

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة شئون اتحاد الكرة تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام على أن يتقدم بتشكيل اللجنة الجديد أول أكتوبر المقبل، فيما تستمر اللجنة الحالية لتسيير الأعمال حتى نهاية الشهر الحالي.

و قرر الاتحاد تعيين المستشار محمد عبده صالح رئيسا.

للجنة الانضباط والدكتور عادل موسى رئيسا للجنة شئون اللاعبين و خالد كامل رئيسا للجنة مسابقات القسم الثاني و عادل محفوظ رئيسا للجنة مسابقات القسم الثالث ، فيما تم تأجيل النظر في لجنة مسابقات القسم الأول انتظارًا لانتخابات رابطة الأندية المقرر اقامتها الأحد المقبل.

كما قرر الاتحاد المصري إرجاء تشكيل لجان فض المنازعات وتراخيص الأندية واللاعبين المحترفين والتطوير لوقت لاحق.