/650346/عصمت-زايد-تقرير-التنمية-البشرية-يعكس-قدرة-الدولة-على-مواجهة-التحديات

أثنى النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، على التقرير الثاني عشر للأمم المتحدة للتنمية البشرية، مؤكدًا على أنه يعكس مدى قدرة الدولة المصرية على تحقيق التنمية وهو ما تمثل فى المشاريع التنموية والاقتصادية الكبرى.

عصمت زايد: التنمية البشرية انطلاقة تعكس قدرة الدولة المصرية على تجاوز الأزمات

وأكد عضو مجلس النواب، عصمت زايد، على أن تقرير التنمية البشرية يعد انطلاق جديدة تعكس قدرة الدولة المصرية على تجاوز الكثير من الأزمات وتحقيق التحديات.

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وأشار النائب عصمت زايد إلى أن التقرير الصادر بشأن التنمية البشرية يساهم بشكل كبير فى تعزيز التنمية والاستثمار والاصلاح الاقتصادي، ويعزز من قوتنا السياسية والاجتماعية والبيئية.

عصمت زايد: مصر حققت إنجاز كبير بالنسبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف عضو النواب، عصمت زايد، حديثه قائلًا:" مصر حققت إنجاز كبير بالنسبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضة وكانت محل إشادة العالم، وكان لذلك آثار إيجابية قوية في خفض نسبة البطالة والتضخم وزيادة الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة.

كما أشار عصمت إلى حرص الدولة المصرية في توفير كافة البيانات والمعلومات وهو ما دفع كل مؤسسات الدولة للإشادة بمصر وجهودها في الفترة الأخيرة.

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهد فى وقت لاحق انطلاق فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية بمصر، وذلك بحضور عدد كبير من الوزاراء والسياسيين ورجال الدولة.