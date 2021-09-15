/650347/حبس-المتهم-بالاعتداء-على-ابنه ومحاولة-ذبحه-في-مدينة-نصر

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بحبس المتهم بالاعتداء على ابنه ومحاولة ذبحه بسلاح أبيض «سكين»، داخل شقته بحي مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطب تحريات رجال المباحث بشأن الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حبس المتهم بالاعتداء على ابنه ومحاولة ذبحه في مدينة نصر

رسالة من الابن على فيسبوك

ترجع تفاصيل الواقعة عندما نشر شاب على مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، ما يفيد تعرضه للقتل على يد والده.

وقال:« أنا علاء.. عندي 20 سنة.. أبويا اتهجم على أمي وأختي بسبب خلافات مع زوجته الأخرى في شقة بمدينة نصر السويسري.. ولما دافعت عنهم ضربني بالسكينة في رقبتي، كان بيني وبين الموت لحظة.. أقسم بالله ما هسيب حقي، أنا عملت محضر في قسم ثالث مدينة نصر وهو بيبعت ناس تكلم أمي تهددها علشان أتنازل عن المحضر».

وفي سياق أخر قررت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، بتشريح جثة خفير خاص لقى مصرعه، نتيجه أصابته بطلق نارى أطلقه مجهول، واستعلمت عن الحالة الصحية لأخر أصيب فى الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية، للوقوف على ملابسات الواقعة، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

هذا ويجري رجال المباحث تحريات مكثفة، في جريمة مقتل خفير خاص، وإصابة شقيقه، «خفير» نتيجة إطلاق النار عليهما بمدينة 6 أكتوبر، وأشارت التحريات الأولية أن القتيل والمصاب خلال عملهما في حراسة موقع بناء تحت الإنشاء تعرضا لإطلاق نار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة، إخطارا يفيد مقتل خفير خاص وإصابة آخر بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبإجراء التحريات أتضح أن المجني عليهما يعملان في حراسة المعدات الخاصة بموقع بناء تحت الإنشاء، وأن مجهول أطلق النار عليهما، مما أسفر في الحال عن مقتل أحدهما إصابة آخر.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري الاستماع لأقوال المصاب لكشف غموض الحادث، وتحديد هوية مرتكب الجريمة، وباشرت النيابة التحقيقات.