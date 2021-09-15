بعد غياب طويل..مهدي عبيد يعود لإدارة مباراة الأهلي

/650337/بعد-غياب-طويلمهدي-عبيد-يعود-لإدارة-مباراة-الأهلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة احمد مجاهد،إسناد إدارة لقاء السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش الي طاقم تحكيم جزائري وذلك عبد إجراء اتحاد الكرة بروتكولاً تعاونياً مع لجنة الحكام بدولة الجزائرمن أجل تبادل الحكام فيما بين الدولتين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر ان ينطلق اللقاء بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبرالجاري، بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وتشهد هذه المواجهة عودة الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد لإدارة مباريات المارد الأحمر بعد غياب دام لأكثر من ثلاث سنوات منذ اخر لقاء أداره للنادي الأهلي تحكيمياً والذي جمع بين النادي الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا عام 2018.

الجدير بالذكر ان مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي عام2018 شهدت عدة أزمات بعدما احتسب بعدما احتسب الجزائري مهدي عبيد ركلتي جزاء لصالح المارد الأحمر، سجلهما وليد سليمان، بجانب احتسب ركلة جزاء لصالح الترجي التونسي الأمر الذي آثار الكثير من علامات الاستفهام حول قراراته خلال هذا اللقاء ومدى صحتها من عدمه، وهو ما وصل بمهدي عبيد الي صدور قرار بإيقافة من الاتحاد الإفريقي لمدة شهر.

وكان النادي الأهلي قد حصد بطولتي الدوري والكأس الموسم الماضي، بينما حقق نادي طلائع الجيش وصافة كأس مصر.

يستعد النادي الأهلي لمباراته أمام نظيره طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها يوم 21 سبتمبر الحالي في كأس السوبر المحلى لكرة القدم للموسم الماضى.

يدخل الأهلى المباراة باعتباره بطلا للدورى وكأس مصر الموسم الماضى، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيفا لكأس مصر بعد الهزيمة من الاهلى بركلات الترجيح في نهائي الكأس.

موعد مباراة الاهلي

يذكر أن النادي الأهلي تلقى الأربعاء الماضي، خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.