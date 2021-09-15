جونسن يجري تعديلًا وزاريًا من أجل تعيين فريق قوي ومتحد

/650348/جونسن-يجري-تعديلا-وزاريا-من-أجل-تعيين-فريق-قوي-ومتحد

بعد أسابيع من الشائعات حول رحيل عدة وزراء عن الحكومة البريطانية، قالت مصادر في مقر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن يجري جونسون تعديلا وزاريا من أجل تعيين فريق" قوى ومتحد".

وكالة الأنباء البريطانية

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية " بي ايه ميديا" عن أحد المصادر القول " رئيس الوزراء سيجري اليوم تعديلا وزاريا لتشكيل فريق قوي ومتحد لبناء الدولة بصورة أفضل بعد جائحة كورونا".

وأضاف" وضع رئيس الوزراء أمس خطته لإدارة الوضع الوبائي خلال فصلي الخريف والشتاء، ولكن على الحكومة مضاعفة جهودها لتحقيق أولويات الشعب".

وأكمل" رئيس الوزراء سيعين وزراء مساء اليوم بهدف التركيز على توحيد وتعزيز الدولة بأكملها".

حجم التعديل

ولم يتضح بعد حجم التعديل، ولكن قد يكون كبيرا، حيث من المرجح أن يشمل وزراء من ضمنهم وزيرة الداخلية بريتي باتيل ووزير الخارجية دومنيك راب.

دوت الخليج

وعلى جانب آخر وفي ذات المنوال قالت صحيفة التايمز، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني إن المحافظين الطموحين والمسئولين المهنيين مقتنعون بأن التعديل الوزاري وشيك، بل ومن الممكن أن يأتي في أقرب وقت، قبل المؤتمر الوطني لحزب المحافظين في أكتوبر.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جونسون تهرب مرارًا من الأسئلة حول التعديل الوزاري المزعوم القادم في مؤتمر صحفي.