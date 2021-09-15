علاقات تاريخية ممتدة..أشرف رشاد يبعث رسالة دعم لجهود شعب العراق عبر رئيس النواب

/650352/علاقات-تاريخية-ممتدةأشرف-رشاد-يبعث-رسالة-دعم-لجهود-شعب-العراق-عبر-رئيس-النواب

أعرب المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، زعيم الأغلبية، عن سعادته باستقبال محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، على هامش زيارته الرسمية لمجلس النواب المصري.

دوت الخليج يرصد رسالة ممثل الاغلبية للشعب العراقي

وبعث ممثل الأغلبية، المهندس أشرف رشاد، خلال اللقاء، رسالة دعم لجهود شعب العراق الشقيق، مؤكدا على العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط الشعبين الشقيقين.

العلاقات البرلمانية العراقية المصرية

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب العراقي، والوفد المرافق له، مؤكداً على أن تلك الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية العراقية زخماً إيجابياً على كافة المستويات، كما أكد رئيس مجلس النواب على أن الدولة المصرية تقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وتدعمه في جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار، مثمناً دور العراق المتصاعد في دعم استقرار المنطقة العربية.

العلاقات البرلمانية المصرية العراقية

على الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن مجلس النواب المصري يتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني مع مجلس النواب العراقي، بما يمثل قوة دفع ويُعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي على اعتزازه بتلك الزيارة والتي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية – العراقية تنامياً إيجابياً ملحوظاً، على كافة الأصعدة والمستويات، مثمناً الدور المصري الريادي في دعم وتعزيز أمن واستقرار العراق والمنطقة العربية بأكملها، ومتطلعاً إلى تعزيز العلاقات المصرية – العراقية، خاصة على الصعيد البرلماني، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

في نهاية اللقاء، اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق في جولة تفقدية داخل أروقة المجلس، شملت القاعة الرئيسية للمجلس ومُتحف المجلس، استمع خلالها وفد مجلس النواب العراقي إلى شرح وافي لتاريخ الحياة النيابية المصرية.