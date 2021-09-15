قبل عرضه غدا..تفاصيل جديدة بمسلسل «60 دقيقة» لياسمين رئيس

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كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن تفاصيل جديد بمسلسلها الجديد «60 دقيقة» الذي من المقرر عرضه بداءا من غدا الخميس الموافق 16 من شهر سبتمبر الحالي عبر منصة شاهد الإلكترونية.

دوت الخليج يكشف القصة الكاملة لمسلسل «60 دقيقة» بطولة ياسمين رئيس

قصة مسلسل «60 دقيقة» بالتفصيل

قالت رئيس أن القصة تحكي ببساطة عن حياة ياسمين، الشابة التي أعجبت برجل وتزوّجت منه، ثم فوجئت بتصرفاته الغريبة بعد الزواج، وكأنها تكتشف شخصًا آخر.

أما عن شخصية ياسمين فهي امرأة وزوجة تعيش حالة ارتباك بعد المفاجأة التي حدثت لها بسبب ظروفها، فتجد نفسها وحيدة ومضطربة وخائفة، لكنها في النهاية تتمكن من مواجهة كل ذلك، في ظل مفاجآت متلاحقة تورط الشخصيات بأفعال إجرامية ما كانوا ليتركبوها في حالتهم العادية.

ياسمين رئيس تروج لمسلسل 60 دقيقية بالبرومو الرسمي

وكانت قد روجت رئيس لمسلسل «60 دقيقة» من خلال طرح البرومو الرسمي الخاص به عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، والذي كشف عن حالة الخوف والتوتر الذي تعيشه البطلة، وعلقت ياسمين عليه قائلة: "الزمن بطئ جدًا لمن ينتظر.. طويل لمن يتألم.. قصير جدًا لمن يحتفل، انتظروا مسلسل 60 دقيقة يوم 16 سبتمبر على شاهد".

الجدير بالذكر أن المسلسل يضم العديد من الفنانين مع ياسمين رئيس منهم الفنانة سوسن بدر وشيرين رضا ومحمود نصر، قاموا بتصويره في العاصمة اللبنانية بيروت من إنتاج صادق الصباح، ويُعرض عبر منصة شاهد.

ياسمين رئيس تنظر عرض قمر 14

وتنتظر ياسمين رئيس عرض فيلم «قمر 14» التي استقرت الشركة المنتجة على موعدًا مبدئيًا لعرضه في السينمات المصرية بشهر أكتوبر المقبل، لينضم الفيلم لقائمة أفلام الموسم الشتوي، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائية في مصر وكافة الدول العربية عقب مشاركته في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى الدولي.

والفيلم من بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

وتدور أحداث فيلم «قمر14» في إطار اجتماعي رومانسي حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.