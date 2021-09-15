إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية لـ4.368 جبانة بالجيزة

جدة - نرمين السيد - شهد أحمد راشد محافظ الجيزة، فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية على 4.368 جبانه جاهزة بقطاع (ب) بالكيلو 47 بطريق الفيوم بمساحة 21.66م والتى سبق الإعلان عنها وتقدم إليها المواطنين خلال الفترة من 27 يونيو إلى 29 يوليو 2021.





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