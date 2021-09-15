الرعاية الصحية تطلق برنامج القيادة والتطوير لتنمية مهارات العاملين

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك اليوم، برنامج القيادة والتطوير (The Leadership Program) لتنمية مهارات وقدرات العاملين بالقطاع الصحى، مشيرة إلى أنه أقوى برنامج تدريبى لتنمية مهارات جميع العاملين بالمنظومة الصحية فى مصر، بهدف استثمار العنصر البشرى وتنمية قدراته فى توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين وبجودة عالمية.





وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى أن برنامج القيادة والتطوير هو برنامج تدريبى ممول بالكامل من الهيئة العامة للرعاية الصحية، وسيتضمن العديد من المنح الدراسية المتخصصة فى كافة المجالات إضافة إلى برامج تدريبية أخرى متميزة، تستهدف جميع العاملين بالقطاع الصحى سواء من الأطقم الطبية والإدارية، أو سواء من العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات التأمين الصحى الشامل الجديد ومن العاملين بالقطاع الصحى عمومًا.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن برنامج القيادة والتطوير يتيح فرصًا تدريبية هائلة لجميع العاملين بالقطاع الصحى تعمل على تطوير وتنمية مهاراتهم، كما يرسم الطريق إلى الوظائف القيادية داخل هيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج التدريبى وكيفية الانضمام إليه والاستفادة به عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأكد السبكى، أن إطلاق برنامج القيادة والتطوير يأتى فى إطار استثمار الهيئة العامة للرعاية الصحية العنصر البشرى باعتباره أثمن مورد لديها وبالمنظومة الصحية ككل، ويضمن استثماره وتنمية مهاراته وبناء قدراته تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لجميع المصريين وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة فى تبنى ثقافة الجدارات ومواكبة عجلة التطور العلمى وبناء كوادر الصف الثانى وضمان مستقبل أفضل لجميع العاملين فى القطاع الصحى، وكذلك بما يضمن تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وبحسب الفيديو الذى نشرته هيئة الرعاية الصحية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك اليوم، أوضح أنه تم إطلاق هذا البرنامج التدريبى (برنامج القيادة والتطوير) بعد إجراء استبيان على عينة ممثلة عن العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، لاستطلاع الآراء حول كيفية استمرار تطوير أداء الخدمات بما يتماشى مع تحقيق رؤية الهيئة فى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر وبجودة عالمية، وحيث أظهرت نتائج الاستبيان ضرورة التركيز على "التدريبات والمنح الدراسية"، والذى اعتبرته الهيئة مؤشرًا جيدًا لاستمرار تطوير وتنمية قدرات ومهارات العاملين لديها والانفتاح لتبادل الخبرات، وكذلك استقطاب أفضل الكوادر الطبية والإدارية بالقطاع الصحى للانضمام إليها، بما يحقق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية كونها مستقبل الرعاية الصحية فى مصر.