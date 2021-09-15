التعليم العالى تعلن مواعيد وأماكن اختبارات القدرات للكليات

جدة - نرمين السيد - وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات.

وبيان هذه الكليات كالآتى:-

الكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية الآتية:

الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية "قويسنا".

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة- جامعة بنى سويف التكنولوجية.

بالإضافة إلى "كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون"- التمريض – السياحة والفنادق" وذلك فى ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التى تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

وتيسيراً على طلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام 2021 والراغبين فى الالتحاق بإحدى هذه الكليات، تقرر فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات "الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون" – التمريض- السياحة والفنادق- الكليات التكنولوجية" اعتباراً من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021 على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية فى الفترة من يوم الأحد الموافق 19/9/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021.

خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الألكترونى:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق "http://www.tansik.egypt.gov.eg"www.tansik.egypt.gov.eg ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتى:

1- رقم الجلوس والرقم السرى لطلاب المدارس الفنية الصناعية.

2- كود التنسيق والرقم السرى لطلاب المعاهد الفنية الصناعية.

ستظهر بيانات الطالب والتى تتضمن رقم الجلوس - اسم الطالب، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكترونى الخاصة بالطالب.

تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذى سوف يتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.

عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكترونى.

يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التى تقع فى نطاق توزيعهم الجغرافى "أ" ولا يسمح لهم بأداء أى اختبارات خارج هذا النطاق.

تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجى المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجى المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.

تجرى الامتحانات فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصاً على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

بيان بأماكن أداء الاختبارات والتخصصات المطلوبة

المحافظات

أماكن أداء الاختبار

التخصص

1- اختبارات كليات الفنون التطبيقية:

القاهرة – الجيزة

كلية الفنون التطبيقية بالجيزة "جامعة حلوان"

النسيج – الملابس الجاهزة – الزخرفى – ترميم الآثار – التصوير وطباعة أوفست "من خريجى المعاهد الفنية الصناعية".

الغربية – المنوفية – القليوبية – السويس – الشرقية – الإسماعيلية.

كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

الدقهلية – دمياط – بورسعيد –شمال سيناء – جنوب سيناء- الإسكندرية- مطروح – كفر الشيخ - البحيرة.

كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط

بنى سويف – الفيوم –- المنيا – أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الاحمر – الأقصر - أسوان

كلية الفنون التطبيقية جامعة بنى سويف

2- اختبارات كليات الفنون الجميلة "عمارة":

القاهرة – الجيزة –القليوبية المنوفية – الفيوم – الشرقية – الدقهلية – السويس –الاسماعيلية – بورسعيد - شمال سيناء.

كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك "عمارة"

"معمارى فقط"

الإسكندرية البحيرة – مطروح – الغربية- كفر الشيخ – دمياط.

كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية "عمارة"

المنيا – أسيوط –الوادى الجديد – قنا – سوهاج – أسوان – البحر الأحمر – الأقصر – جنوب سيناء- بنى سويف.

كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا "عمارة"

3- اختبارات كليات الفنون الجميلة "فنون":

القاهرة – الجيزة –القليوبية – الفيوم – المنوفية– الإسماعيلية – بورسعيد - الشرقية – السويس – الدقهلية - شمال سيناء

كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك "فنون"

المعهد الفنى لترميم الآثار

"ترميم دقيق – ترميم معمارى – ترميم اثار"

الإسكندرية - البحيرة – مطروح – دمياط - الغربية- - كفر الشيخ.

كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية "فنون"

بنى سويف - المنيا – أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – جنوب سيناء

كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا "فنون"

قنا – أسوان – البحر الأحمر – الأقصر

كلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادى بالأقصر"فنون"

4 – اختبارات كليات التمريض:

كلية التمريض جامعة عين شمس- كلية التمريض جامعة حلوان

الجيزة

كلية التمريض جامعة القاهرة

القليوبية

كلية التمريض جامعة بنها

الإسكندرية

كلية التمريض جامعة الاسكندرية

مطروح

كلية التمريض جامعة مطروح

البحيرة

كلية التمريض جامعة دمنهور

الغربية

كلية التمريض جامعة طنطا

كفر الشيخ

كلية التمريض جامعة كفر الشيخ

المنوفية

كلية التمريض بشبين الكوم

الدقهلية

كلية التمريض جامعة المنصورة

دمياط

كلية التمريض جامعة دمياط

الشرقية

كلية التمريض جامعة الزقازيق

الإسماعيلية – السويس- جنوب سيناء

كلية التمريض بالإسماعيلية جامعة قناة السويس

بورسعيد - شمال سيناء

كلية التمريض جامعة بورسعيد

بنى سويف

كلية التمريض جامعة بنى سويف

الفيوم

كلية التمريض جامعة الفيوم

المنيا

كلية التمريض جامعة المنيا

أٍسيوط - الوادى الجديد

كلية التمريض جامعة أسيوط

سوهاج

كلية التمريض جامعة سوهاج

قنا – البحر الأحمر - الأقصر

كلية التمريض بقنا جامعة جنوب الوادى

أسوان

كلية التمريض جامعة أسوان

5– اختبارات كليات السياحة والفنادق:

القاهرة – الجيزة - القليوبية

كلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان

الإسكندرية - كفر الشيخ – البحيرة

كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية

مطروح

كلية السياحة والفنادق جامعة مطروح

المنوفية

كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات

الغربية – الدقهلية - دمياط

كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة

الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد – شمال سيناء - السويس- جنوب سيناء.

كلية السياحة والفنادق بالإسماعيلية جامعة قناة السويس

بنى سويف

كلية السياحة والفنادق جامعة بنى سويف

الفيوم

كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم

المنيا – اسيوط

كلية السياحة والفنادق جامعة المنيا

سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان - الوادى الجديد

كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر

6- اختبارات الكليات التكنولوجية "لطلاب الشهادات الفنية الصناعية نظام 5،3 سنوات":

القاهرة – الجيزة–الإسماعيلية – بورسعيد - السويس – شمال سيناء- جنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية - مكان الامتحان: اللوتس الجنوبية – شارع النصر – مقابل نادى بنك مصر – القاهرة الجديدة

جميع التخصصات

الإسكندرية - البحيرة – المنوفية – دمياط - الغربية- كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية– القليوبية.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا - مكان الامتحان: منطقة مبارك الصناعية بقويسنا – المنوفية

بنى سويف – الفيوم - المنيا – أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – الأقصر.

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية - مكان الامتحان: بنى سويف الجديدة شرق- الحى الأول المجاورة الأولى شارع النرجس متفرع من شارع بيرم التونسى.

لا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائياً بالكلية ولكن يتم الترشيح طبقاً لأسبقية المجموع والأعداد المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

ثالثا: شروط التقدم للاختبارات:

يسمح لجميع طلاب المدارس المتقدمة والمعاهد الفنية "الصناعية" التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بكليات "الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة "عمارة – فنون"- الكليات التكنولوجية" وفقاً للتخصصات الموضحة بشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلى وكذلك طلاب دبلوم المعاهد الفنية للتمريض وطلاب دبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق.

طلاب الثانوية الصناعية نظام "3 سنوات" يسمح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التكنولوجية فقط بشرط حصول الطالب على نسبة 70% من المجموع الكلى.

سيتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات و بأسبقية المجموع الكلى ووفقاً للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقى شروط وقواعد القبول.

يشترط أن يكون الطالب مصرى الجنسية من خريجى عام 2021 حداثة المؤهل.

أن يكون الطالب حاصل على المؤهل فى أحدى التخصصات المذكورة بالبيان فقط.