كرم جبر لوفد فلسطينى: السيسى أكد ضرورة العمل على وحدة الصف العربى

جدة - نرمين السيد - أكد الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للإعلام تؤكد ضرورة العمل على ترسيخ العلاقات الطيبة بين مصر وشقيقاتها الدول العربية وحدة الصف وإبراز الجوانب الإيجابية والابتعاد عن أسباب الخلاف، وأن يمد الإعلام جسور التشاور والتواصل والحوار وتبادل الرؤى فى مختلف القضايا التى تخدم المصالح المشتركة بين البلدين، ومساندة القضايا العربية والإسلامية بما يقرّب بين الدول والشعوب، كذلك عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.





جاء ذلك خلال استقبل وفد الصحفيين الفلسطينيين، والذى ضم يوسف المحمود وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية وناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين وناجى الناجى المستشار الثقافى لسفارة فلسطين فى مصر، وتم خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية الإعلامية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، وفقا لبيان صحفى، أن العلاقات المصرية - الفلسطينية ممتدة وضاربة فى جذور التاريخ، مؤكدًا اهتمام الجانب المصرى بتطوير هذه العلاقات بصورة مستمرة مع الشقيقة فلسطين.

وقام رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بإلقاء الضوء على مهام المجلس الأعلى للإعلام، والتنسيق الجارى بين المجلس وهيئتى الصحافة والإعلام ونقابتى الصحفيين والإعلاميين.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية يوسف المحمود، تطلع بلاده لتطوير مستوى التعاون الإعلامى بين البلدين، وأعرب عن رغبته فى فتح مجالات التعاون المشترك بين وسائل الإعلام فى الدولتين.

فيما أكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، عن رغبة الجانب الفلسطينى فى الاستفادة من التجربة المصرية فى إدارة الإعلام، مضيفًا: ندرك أهمية الدور المصرى على كافة الأنحاء تجاه القضية الفلسطينية.

فيما أكد ناجى الناجى المستشار الثقافى لسفارة فلسطين فى مصر، أن مصر من الدول القليلة التى لازالت تحافظ على الخطاب الإعلامى تجاه فلسطين، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع مصر فى المجال الإعلامى نظرًا للريادة الكبيرة التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة تواصل إعلامى مشتركة تهتم بالقضايا المشتركة بين البلدين وتقوم بالعمل على علاج السلبيات التى تحدث بين وسائل الإعلام فى البلدين، وكذلك التعاون فى مجالات التدريب والسوشيال ميديا وتقديم المحتوى الإعلامى الجيد.