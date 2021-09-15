مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لتأهيل الترع والتحول لنظم الرى الحديث

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، وتأهيل المساقى والتحول لنظم الرى الحديث، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.





وأوضح وزير الرى أن أعمال تأهيل الترع، التى يجرى تنفيذها حتى الآن، تتم بطول 9041 كم، وذلك من إجمالى أطوال 20 ألف كم من الترع المستهدفة ضمن إطار هذا المشروع القومى.

وأوضح الوزير أن إجمالى أطوال الترع، التى تم تأهيلها بالفعل ضمن إطار هذا المشروع، بلغ نحو 2516 كم، كما أنه جارى تنفيذ 3870 كم أخرى فى الوقت الحالى، وجار الطرح والإسناد لحوالى 2656 كم.

كما أشار الدكتور محمد عبد العاطى إلى أنه تم إعداد آلية لمتابعة ما يتم تنفيذه يوميا فى إطار المشروع القومى لتأهيل الترع، مما يسهل عملية الرصد والمتابعة والتنبؤ المبكر بأية معوقات للتنفيذ وحسمها، استمرارا للمعدلات التى تحقق نسب الإنجاز المستهدفة.

وعرض الوزير نماذج للترع التى تم تأهيلها بالمحافظات، من بينها ترعة أم عبدالله بالغربية، وترعة الألفى بقنا، وترعة فرع خيرى بالدقهلية، وغيرها.

كما تطرق وزير الموارد المائية والرى، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة ضمن المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث، مشيرا إلى أن حصة وزارة الرى ضمن هذا المشروع هى 516 ألف فدان، فى 7 محافظات، يتم تحديث نظم الرى بها، وقد تم تنفيذ 95% من المستهدف بواقع 489 ألف فدان، ضمن خطة لتحديث نظم الرى فى نحو مليون فدان بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وعرض الدكتور محمد عبد العاطى نتائج خطة تأهيل المساقى والرى الحديث بمحافظات "أسوان ـ الأقصر ـ قنا"، موضحا أن الخطة تشمل تأهيل المساقى بإجمالى أطوال 2000 كم، وكذلك تحديث أنظمة الرى لزمام 600 ألف فدان، يحتل محصول القصب نسبة 47% منها.

كما عرض الوزير نتائج ندوات التوعية التى عقدت للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقى والتحول للرى الحديث، بالاشتراك بين ممثلى وزارتى الرى، والزراعة بعدة محافظات بمشاركة المحافظين والقيادات المحلية والتنفيذية.