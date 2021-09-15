“الرعاية الصحية” تطلق برنامج القيادة والتطوير لتنمية مهارات العاملين 

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك اليوم، برنامج القيادة والتطوير (The Leadership Program) لتنمية مهارات وقدرات العاملين بالقطاع الصحي، مشيرة إلى أنه أقوى برنامج تدريبي لتنمية مهارات جميع العاملين بالمنظومة الصحية في مصر، بهدف استثمار العنصر البشري وتنمية قدراته في توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين وبجودة عالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن برنامج القيادة والتطوير هو برنامج تدريبي ممول بالكامل من الهيئة العامة للرعاية الصحية، وسيتضمن العديد من المنح الدراسية المتخصصة في كافة المجالات إضافة إلى برامج تدريبية أخرى متميزة، تستهدف جميع العاملين بالقطاع الصحي سواء من الأطقم الطبية والإدارية، أو سواء من العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد ومن العاملين بالقطاع الصحي عمومًا.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن برنامج القيادة والتطوير يتيح فرصًا تدريبية هائلة لجميع العاملين بالقطاع الصحي تعمل على تطوير وتنمية مهاراتهم، كما يرسم الطريق إلى الوظائف القيادية داخل هيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج التدريبي وكيفية الانضمام إليه والاستفادة به عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية https://fb.watch/81HTgj8463/ .

وأكد السبكي، أن إطلاق برنامج القيادة والتطوير يأتي في إطار استثمار الهيئة العامة للرعاية الصحية العنصر البشري باعتباره أثمن مورد لديها وبالمنظومة الصحية ككل، ويضمن استثماره وتنمية مهاراته وبناء قدراته تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لجميع المصريين وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة في تبني ثقافة الجدارات ومواكبة عجلة التطور العلمي وبناء كوادر الصف الثاني وضمان مستقبل أفضل لجميع العاملين في القطاع الصحي، وكذلك بما يضمن تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وبحسب الفيديو الذي نشرته هيئة الرعاية الصحية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك اليوم، أوضح أنه تم إطلاق هذا البرنامج التدريبي (برنامج القيادة والتطوير) بعد إجراء استبيان على عينة ممثلة عن العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، لاستطلاع الآراء حول كيفية استمرار تطوير أداء الخدمات بما يتماشى مع تحقيق رؤية الهيئة في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر وبجودة عالمية، وحيث أظهرت نتائج الاستبيان ضرورة التركيز على "التدريبات والمنح الدراسية"، والذي اعتبرته الهيئة مؤشرًا جيدًا لاستمرار تطوير وتنمية قدرات ومهارات العاملين لديها والانفتاح لتبادل الخبرات، وكذلك استقطاب أفضل الكوادر الطبية والإدارية بالقطاع الصحي للانضمام إليها، بما يحقق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية كونها مستقبل الرعاية الصحية في مصر.