/650356/غضب-داخل-الاتحاد-الأفريقي-تجاه-هاني-أبو-ريدة-بسبب-عدم-إلقاء-خطاب-تهنئة-الرئيس-للأهلي-احتفالا-بالنجمة-العاشرة

حضر هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، احتفالية النادي الأهلي بمناسبة الحصول على النجمة العاشرة، في حفل أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم النادي الأهلي السابقين والحاليين.

وكان هاني أبو ريدة مكلف من جانب ريس الاتحاد الأفريقي موتسيبي، من أجل الحضور بدلا منه بسبب عدم المقدرة على التواجد خلال الفترة الحالية في مصر، للمشاركة في احتفالية النادي الأهلي.

وعلم موقع دوت الخليج أنه كان هناك كلمة من المفترض أن يتم إلقائها خلال الحفل، لرئيس الاتحاد الأفريقي، على لسان هاني أبو ريدة، وهو ما لم يحدث، لأنه كان حاضرا بصفة ممثل الاتحاد الأفريقي وليس لأنه أحد مسئولي الرياضة المصرية.

غضب داخل الاتحاد الأفريقي تجاه هاني أبو ريدة

وكان نص الرسالة التي كانت من المفترض أن يتم إبقائها هي تهنئة رئيس الاتحاد الأفريقي للنادي الأهلي، وتعبيره عن السعادة البالغة حول تواجد الأهلي في القارة الأفريقية وتشريفها في المحافل الرياضة، وأن الأهلي هو أسد قارة افريقيا.

ولكن لم يتحدث هاني أبو ريدة خلال الحفل عن هذه الرسالة، وجاءت له مكالمة هاتفية بعد إبقاء الكلمة، وكانت بنسبه كبيرة من أحد مسئولي الكاف، بسبب عدم الحديث عن الرسالة التي كان من المفترض إلقائها على الحاضرين خلال الاحتفالية.

موعد مباراة الاهلي

يذكر أن النادي الأهلي تلقى الأربعاء الماضي، خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

صفقات الاهلي

واستمر النادي الأهلي في مواصله تدعيم صفوف الفريق بالصفقات حيث اتم التعاقد مع كريم فؤاد قادماً من نادي النجوم وحسام حسن قادماً من نادي سموحه السكندري ولمده 5 مواسم قادمه.

واختتم الأهلي موسم إنتقالاته الإستثنائي بالتعاقد مع اللاعب مصطفي البدري قادماً من نادي الإنتاج الحربي لمده خمس سنوات.