ابراهيم الديب:حملة معا نطمئن تهدف لرفع مستوى وعي المواطنين بأهمية التطعيم لحماية المجتمع 

/650357/ابراهيم-الديبحملة-معا-نطمئن-تهدف-لرفع-مستوى-وعي-المواطنين-بأهمية-التطعيم-لحماية-المجتمع

أشاد النائب ابراهيم الديب،عضو مجلس النواب، بقرار وزارة الصحة بتخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة ومجهزة تجوب كل محافظة، إلى جانب 6 سيارات إضافية تضم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات المواطنين، وتذليل العقبات التي من المكتوقع ان تواجههم اثناء عملية تلقي اللقاحات، مشيرا إلى حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين من تفشي فيروس كورونا.

حملة معا نطمئن

وأشار النائب ابراهيم الديب ،عضو مجلس النواب،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى أن كل مواطن سيقوم بالتسجيل سيحصل على حقيبة هدايا، تضم (كاب، وقلم، وبلوك نوت، وفلاشة، ومج حراري، وتيشرت)، فى إطارتحفيز الصحة للمواطنين على تبقي اللقاح.

لقاحات كورونا

وأكد النائب ابراهيم الديب، إلى أن الحملة تهدف للوصول لأكبر عدد من المواطنين لتسجيل بياناتهم وتسهيل حصولهم على اللقاحات في أسرع وقت لمواجهة تفشي موجات جديدة من فيروس كورونا، وذلك في إطار خطة الدولة لتطعيم 40% من الفئات المستهدفة بنهاية العام الجاري، فضلا عن ان الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب العمل على تغيير اتجاهات المواطنين المترددين في الحصول على اللقاحات، وحثهم على تبني سلوكيات إيجابية بالإقبال على التطعيم.

وتابع الديب أن هذه الفرق ستصل إلى مختلف المحافظات والميادين العامة وأماكن التجمعات إضافة إلى محطات المترو، وفور عملية التسجيل تصل الرسالة النصية للمواطن لتلقي اللقاح بأقرب مركز شباب ضمن المراكز التي تم تخصيصها للتطعيم، لافتا إلى أنه حتى من قام بالتسجيل مسبقا، ولم تصله إفادة بمكان تلقي اللقاح، سيتم إبلاغه بأقرب مركز يمكن أن يحصل فيه على التطعيم.