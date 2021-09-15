/650351/زوجي-بيعاشر-الجن-فتحية-في-دعوى-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-بالسلام

«زوجي بيعاشر الجن».. بهذة الكلمات رفعت سيدة تدعى «فتحية» تبلغ من العمر الـ 26 عامًا ، دعوى خلع ضد زوجها «مدحت» صاحب الـ34 عامًا ، أمام محكمة الأسرة بالسلام.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكاية زوجة داخل محكمة الأسرة السلام

بيعاشر الجن

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي سنة، زواج صالونات، عن طريق الجيران، وتم الزفاف، وفي بداية الزواج كان يدعي المرض على طول حتى لا يتقرب مني أو يجالسني، وعلطول قاعد في أوضه لوحده، مش عارفة بيعمل ايه طول الوقت، ساب شغله وقعد في البيت وطول ما هو قاعد قافل على نفسه ومش بيطلع».

أعملك عمل بالطفشان والجنان

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة:«زوجي عنده تصرفات غريبة، بدء كل لما يشوفني قدامه يضربني ويشتمني، من غير أي رد فعل، أنا مش قادرة أستحمل زهقت، إستحملت طول الفترة دي عشان الناس متتكلمش عليا وتقول عليا حاجة، قعدت فترة على الحال ده لحد ماسمعت جيران بيقولوا أني جوزي بيفك أعمال، مصدقتش، وروحت عشان أوجه بالحقيقة رد عليا قالي «أه أنا بعمل أعمال، وأبعدي عني بدل ما أعملك عمل بالطفشان والجنان».

الخوف والرعب

وأختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: «خوفت منه وهربت من الشقة وروحت عند أهلي من الخوف والرعب، كان نفسي أعيش حياة سليمة، بس للأسف معرفتش ، لان عرفت أنه بيعاشر الجن، عشان كدا على طول في الأوضة وقافل عليه، ومكنش بيطلع الا لدخوله الحمام للإستحمام، فلجأت الي محكمة الأسرة بالسلام لرفع دعوى خلع ضده».