/650359/خاص-بسبب-مكافأة-الفوز-بالدوري-أسامة-نبيه-يقدم-طلب-الرحيل-عن-الزمالك

حسم أسامة نبيه المدرب العام بنادي الزمالك، موقفة النهائي من الرحيل عن الفريق خلال الساعات القادمة، وذلك من أجل خوض تجربة تدريبية جديدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن أسامة نبيه تقدم بطلب الرحيل أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، ولكنه كانت الإدارة تطلب منه الاستمرار من أجل وضع الاستقرار مع فريق الكرة المقبل على بطولة كأس مصر.

وبعد رؤية المدرب العام تأجيل بطولة كأس مصر، فقد تقدم بطلب رسمي من أجل الرحيل والموافقة عليه وديا، وذلك بسبب عدم الحصول على مكافأة الفوز ببطولة الدوري بجانب أحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

أسامة نبيه يطلب الرحيل عن الزمالك

وتأتي الأزمة بسبب حصول لاعبي الفريق والجهاز الفني الأجنبي بالكامل على مكافأة الفوز ببطولة الدوري، ولم يتم إدراج نبيه وعبد المقصود في القائمة مما زاد غضبهم الشديد خلال الفترة الأخيرة.

ويوجد بند في عقد أسامة نبيه مع نادي الزمالك، بوجود شرط جزائي لمدة شهرين لمن يريد فك الارتباط، ويريد إنهاء الأمور بشكل ودي والموافقة على الرحيل خلال الساعات القادمة.

أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم رفضه التعليق على القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة ضد نادي الزمالك اليوم.

وشدد نبيه على أنه يرفض التعليق على مثل هذه القرارات متسائلا: “هل هذه القرارات هي عقاب للزمالك بسبب حصوله على بطولة الدوري الممتاز ؟”.

وأوضح أنه يترك الأمر للمسئولين للرد على هذه القرارات التي زادت على الحد المسموح به .

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها، مما أدى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.