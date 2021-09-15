- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
/650360/مقترح-بإطلاق-برلمان-مصر-و-العراق-و-الأردن-مجلسا--يوازي-التعاون-الخليجي
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي و الوفد المرافق له.
رحب عبد الرازق بالوفد العراقي مشيدا بقوة و متانة العلاقات التى تجمع بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات و اكد رئيس الشيوخ على سعادته بعودة العراق الى مكانتها بين الدول العربية مشيرا الى دعم مجلس الشيوخ لاى خطوة فى هذا الاتجاه.
و من جانبه اكد رئيس مجلس النواب العراقي ان بلاده تعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة التى تربطها بمصر مؤكدا على تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين على كافة المستويات و بخاصة على المستوى البرلمانى اخذا فى الاعتبار ما يتمتع به البرلمان المصرى بغرفتيه من خبرة و تاريخ طويل كما نقل الحلبوسي تحيات الشعب العراقي الي الشعب المصرى مشيرا الي ان مصر عظيمة بأهلها و تاريخها .
و اطلق النائب السيد هيثم رمضان رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي مبادرة بأن يطلق برلمان مصر و العراق و الأردن مجلساً يوازي مجلس التعاون الخليجي و يعمل جنبا الي جنب لخدمة القضايا العربية دون التعارض معه مما يمثل قوة للأمة العربيةعلى المستوى النيابي فالتجارب السابقة اثبتت انه ليس للعراق الا الحضن العربي ، كما وجه الحلبوسي الدعوة لرئيس مجلس الشيوخ لزيارة العراق لمزيد من التعاون بين البلدين و تبادل الخبرات بينهما ، مشيدا بأهمية الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق.
حضر اللقاء المستشار بهاء الدين ابو شقة و السيدة فيبي فوزى وكيلا المجلس و المستشار محمود عتمان امين عام المجلس و عدد من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقترح بإطلاق برلمان مصر و العراق و الأردن مجلساً يوازي «التعاون الخليجي» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.