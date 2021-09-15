رامي رضوان يحيي الذكرى الأربعين لرحيل دلال عبد العزيز بـ«الدعاء»

/650361/رامي-رضوان-يحيي-الذكرى-الأربعين-لرحيل-دلال-عبد-العزيز-بـالدعاء

أحيا الإعلامي رامي رضوان ذكرى مرور أربعين يوما على رحيل الفنانة القديرة دلال عبد العزيز ووالدة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم من خلال الدعاء وطلب والمغفرة لها.

دوت الخليج يرصد رسالة رامي رضوان لدلال عبد العزيز في الذكر الـ40 من رحيلها

نشر رامي رضوان صور تجمعه بالراحلة دلال عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “النهاردة اليوم الـ40 على فراقك يا أغلى وأعز وأحب وأطيب الناس، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار، اللهم أغفر لها وارحمها واعف عنها واكرم نزلها”.

ووجه رامي رضوان دعائه للأسرة جميعها قائلا: “اللهم أغفر لدلال عبد العزيز و سمير غانم وأرحمهما وأعف عنهما و أفتح أبواب السماء لروحهما برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل السكينة والصبر على بناتهما دنيا و إيمي واجبر خاطرهنا يا رب”.

وفاة دلال عبد العزيز

يذكر أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، رحلت عن عالمنا، بعد رحلة طويلة مع المرض عقب إصابتها بفيروس كورونا في شهر رمضان الماضي. ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الراحلة، واللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

وكان عدد من الفنانات المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسلها وتكفينها، منهن شمس البارودي، وسهير البابلي، وميرفت أمين، والتي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

تشيع جثمان دلال عبد العزيز

كما توافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنانات إلهام شاهين، ونبيلة عبيد، وهنادي مهنا، بجانب الإعلامية هالة سرحان، والمنتج أحمد السبكي، والفنان أشرف عبدالباقي، والمغني الشعبي محمود الليثي.