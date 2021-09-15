/650362/محمد-تيسير-مطر-يدعو-المواطنين-للاستجابة-لحملة-الحكومة-والتسجيل-الإلكتروني-لتلقي-لقاح-كورونا

دعا النائب البرلماني وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد تيسير مطر، المواطنين إلى ضرورة الاستجابة لحملة "معًا نطمئن ..سجل الآن" التي دشنها رئيس الوزراء لتشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لكورونا.

حملة معا نطمئن..سجل الان

وأكد "مطر" في تصريحات لموقع "دوت الخليج" أن التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد هو واجب على كل مواطن، خصوصًا مع تأكيد كل الجهات الصحية المعنية، داخل وخارج مصر، على أهمية اللقاح وفاعليته ومأمونيته.

فيروس كورونا

وأضاف النائب محمد تيسير مطر في تصريحاته: "اللقاح الآن أصبح هو سبيلنا الوحيد للتغلب على الآثار الصحية لفيروس كورونا، وبالتالي التغلب أيضًا على الآثار الاقتصادية".

وأشاد النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بحملة رئاسة الوزراء، معتبرًا إياها خطوة إيجابية يجب أن تقابلها استجابة شعبية كبيرة، خصوصا مع حرص مصر على توفير اللقاحات مجانًا لكل المواطنين وتصنيعها داخل مصر كذلك.

ودشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حملة تشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس " كورونا"، ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح تحت شعار "معًا نطمئن.. سجل الآن"، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان والتي ستجوب المحافظات وتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.