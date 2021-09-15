/650363/نزيف-على-الأسفلت--إصابة 10-أشخاص-في-انقلاب-ميكروباص-أعلى-الطريق-الدائري

شهد الطريق الدائري بالمنيب، اليوم الأربعاء، إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري، مما أدي إلى ظهور كثافات مرورية فى اتجاه التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائرى في المنيب

كثافات مرورية بسبب انقلاب سيارة ميكروباص

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، إخطارا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين، وتم انتقال رجال المرور إلى مكان الحادث لرفع الأثار لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مرة أخرى.

وفي سياق اخر شهد طريق مركز وادي النطرون في البحيرة، إصابة 7 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

الدفع بـ 5 سيارات إسعاف

وكان تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ،وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين، وبالفحص إتضح إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي عند الكيلو 90 بنطاق مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.