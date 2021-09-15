/650365/ماذا-قدم-صلاح-محسن-للأهلي-قبل-تجديد-تعاقدة-مع-القلعة-الحمراء

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعي النادي الأهلي خلال الفترة الأخيره الي تمديد وتعديل عقود بعض اللاعبين من أجل الحفاظ علي استقرار الفريق وغلق كل الأبواب أمام رحيل أياً من نجوم الفريق .

وكان النادي الأهلي قد تغاقد مع اللاعب صلاح محسن عام 2018 قادمًا من إنبي في صفقة كانت هي الأغلى في تاريخ الكرة المصرية حيث بلغت 40 مليون جنيه.

أرقام صلاح محسن مع الأهلي

لعب صلاح محسن في موسمه الأوا مع النادي الأهلي عام "2017-2018" إحدي عشر مباراة تمكن خلالهم من تسجيل هدفين ولم يصنع أي أهداف .

وفي الموسم الحالي شارك صلاح محسن في 40 مباراة مع القلعة الحمراء في جميع البطولات , استطاع من خلالهم تسجيل 7 أهداف.

وتتمثل إجمالي مشاركات صلاح محسن مع النادي الأهلي 67 مباراة تمكن من خلالهم 15 هدفا.

بطولات صلاح محسن مع الأهلي

توج صلاح محسن مع المارد الاحمر ببطولة الدوري المصري مرتين

وبطولة وحيدة لكأس مصر

وكأس السوبر الافريقى والسوبر المحلى مرة واحدة

كما توج بدوري الابطال الافريقى مرتين

بالإضافة لحصوله علي برونزية كأس العالم للأندية مع القلعة الحمراء.

موعد مباراة الأهلي

ويستعد النادي الأهلي لمواجه نظيره طلائع الجيش في كأس السوبر المصرى عن الموسم الماضى, يوم 21 سبتمبر الجاري في تمام التاسعة مساءً على ارضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

صفقات الاهلي

واستمر النادي الأهلي في مواصله تدعيم صفوف الفريق بالصفقات حيث اتم التعاقد مع كريم فؤاد قادماً من نادي النجوم وحسام حسن قادماً من نادي سموحه السكندري ولمده 5 مواسم قادمه.

واختتم الأهلي موسم إنتقالاته الإستثنائي بالتعاقد مع اللاعب مصطفي البدري قادماً من نادي الإنتاج الحربي لمده خمس سنوات.