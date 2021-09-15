/650367/في-أحضان-عشيقها-على-فراش-الزوجية-الشروع-في-قتل-زوج-بـ-14-طعنة-على-يد-زوجته-بالقليوبية

شهدت منطقة القلج، التابعة لمركز ومدينة الخانكة، بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، شرعت زوجة بمعاونة عشيقها في قتل زوجها ليخلوا ليهم الجو، بعد أن كشف زوجها خيانتها له بعد أن شاهدها بعينه على سريره داخل غرفته في أحضان العشيق عاريا.

جرى نقل جثة المصاب إلى مستشفى الدمرداش بالقاهرة ، وجرى القبض على المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة، قرر حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث الجنائية بشأن الواقعة وملابستها.

دوت الخليج يرصدفي السطور التالية تفاصيل الشروع في قتل زوج على يد زوجته وعشيقها في الخانكة

14 طعنة متفرقة بأنحاء الجسد

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد شريف الدخاخني مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود إخطارًا من مستشفى الدمرداش بوصول مصاب مقيم القلج دائرة المركز مصاب بـ14 طعنة متفرقة بأنحاء الجسد.

كانت في حضن عشيقها على فراش الزوجية

وجرى على الفور إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعلى الفور انتقل الرائد حازم الخيال لمكان الواقعة، حيث أتضح أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة المجني عليه بالاتفاق مع عشيقها.

وكشفت التحريات رجال المباحث الأولية، أنه بعد عودة المجني عليه«الزوج»، من عمله وجد زوجته بصحبة عشقيها بغرفة نومه على سريره عاريا، فقام بالصياح والاستعانة بالأهالي لكشف أمرهما، فقاما المتهمان بتكبيله والإجهاز عليه وطعنه 14 طعنة بأنحاء متفرقة بالجسد، خشية افتضاح أمرهما.

جرى القبض على المتهمين والتحفظ على أداة الجريمة السلاح الأبيض«سكين»، وأحيل المتهمان للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما، برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس النيابة.