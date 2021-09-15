تعرف على القائمة النهائية للمشاريع المختارة الممثلة للعالم العربي بمهرجان الجونة

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دوت الخليج يرصد المشاريع المختارة بمهرجان الجونة السينمائي في الدورة الـ5

بيان مهرجان الجونة السينمائي

جاء بيان القائمين على المهرجان على النحو الأتي: لطالما التزم مهرجان الجونة السينمائي بدعم صناع الأفلام العرب وتوفير الفرص لهم لتعزيز أعمالهم الفنية قيد الإنجاز والسيناريوهات قيد التطوير، بالإضافة إلى منحهم إمكانية الحصول على الدعم المالي من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية، حصلت الأفلام المختارة سابقًا في منصة الجونة السينمائية على الإشادات والجوائز في جميع محافل ومهرجانات السينما عالميًا.

وتابع: في دورتها الخامسة، تواصل المنصة مهمتها المتمثلة في دعم وتعزيز الأعمال السينمائية الإقليمية من خلال منطلق الجونة السينمائي، وهو مختبر لتطوير المشاريع وللإنتاج المشترك، اختارت منصة الجونة السينمائية، من وسط طلبات التقديم التي استلمتها عام 2021، 20 مشروعًا: 13 مشروعًا في مرحلة التطوير و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج ومشروع ضيف في مرحلة ما بعد الإنتاج. اختيرت المشاريع وفقًا لمحتواها وجودتها الفنية وإمكانية تنفيذها ماليًا.

القائمة النهائية للمشاريع المختارة بمهرجان الجونة

واستكمل البيان: “يسر مهرجان الجونة السينمائي الإعلان عن القائمة النهائية للمشاريع المختارة الممثلة للعالم العربي في الدورة الخامسة لمنصة الجونة السينمائية.

المشاريع الروائية الطويلة في مرحلة التطوير هي كالآتي: "ربع يوم خميس في الجزائر العاصمة" لصوفيا جامه (الجزائر) و"أجورا" لعلاء الدين سليم (تونس) و"عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن" لمراد مصطفى (مصر) و"محبون سعداء" لهشام العسري (المغرب) و"كولونيا" لمحمد صيام (مصر) و"الملخص" لعلي آل فتلاوي (سويسرا) و"حتى يتنفس البحر" لزين دريعي (الأردن) و"الأعشاب" لسعيد زاغا (الأردن).

بينما تشمل المشاريع الوثائقية في مرحلة التطوير، "أغنية للصيف والشتاء" لطلال دركي وعلي وجيه (سوريا) و"خمسين متر" ليمنى خطاب (مصر) و"أبي قتل بورقيبة" لفاطمة رياحي (تونس) و"البحث عن ودي" لسارة الشاذلي (مصر) و"نساء حياتي" لزهراء غندور (العراق).

أما عن الأفلام الروائية الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج فتتضمن "جنائن معلقة" لأحمد ياسين الدراجي (العراق، فلسطين)، و"هايش مايش" لهشام العسري (المغرب)، وتشمل الأفلام الوثائقية الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج، "أبو زعبل 89" لبسام مرتضى (مصر)، و"خط فاصل" لرين رزوق (لبنان) و"لا شيء عن أمي" للطيفة دغري (تونس)، و"هذه الأشجار الغريبة" لهند شوفاني (الأردن)، خيرًا، يشارك "تحت الكرموس" لأريج سحيري كمشروع ضيف في مرحلة ما بعد الإنتاج.

جوائز مهرجان الجونة

ومن المقرر أن تُمنَح جائزة نقدية بقيمة 15 ألف دولار وشهادة منصة الجونة السينمائية لكلا من أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج وأفضل مشروع في مرحلة التطوير. كما أن المشاريع المشاركة مؤهلة للفوز بالمنح التي يمولها رعاة وشركاء المهرجان.