/650369/خاص-موسيماني-يطرد-ناصر-ماهر-من-الأهلي-واللاعب-يضغط-بورقة-بيراميدز-والادارة-ترفض-الصفقة-بسبب-إبراهيم-عادل

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عدم تواجد ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، خلال الفترة القادمة، ويرغب في رحيلة والبحث عن فريق جديد يلعب مع الموسم القادم.

وعلم موقع دوت الخليج أن موسيماني أبلغ سيد عبد الحفيظ بعدم الحاجة إلى خدمات ناصر ماهر، ولابد أن توفر له الإدارة عرض مناسب من أجل الرحيل خلال الموسم القادم.

موسيماني يطرد ناصر ماهر من الأهلي

وتحدث ناصر ماهر مع إدارة الأهلي بالموافقة على عرض بيراميدز، ولكن جاء الرفض بسبب مماطلة بيراميدز والرجوع في صفقة إبراهيم عادل، صانع ألعاب الفريق، والذي كان من المفترض أن يدخل في صفقة تبادلية مع ناصر ماهرن بدون دفع أي مبالغ مالية.

وغضبت إدارة الأهلي من تصرفات الإدارة وقررت عدم التعامل مع بيراميدز في الصفقات، وأنها قررت أن التعامل الوحيد سيكون في صفقة إبراهيم عادل والمبادلة مع ناصر ماهر.

وكانت إدارة بيراميدز أعلنت نبيتها لشراء عقد ناصر ماهر مقابل 25 مليون جنية ولكن رفضت إدارة الأهلي دفع أي مبالغ مالية، وبسبب الرجوع في المبادلة مع إبراهيم عادل.

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حرص على الاجتماع مع سعد سمير أحد الفريق الأول لكرة القدم، قبل الموافقة على إعارته لمدة موسمين لنادي فيوتشر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء هذا الاجتماع تقديرًا وتكريمًا لما قدمه سعد سمير من جهد وإخلاص والتزام تجاه النادي على مدار ما يقرب من خمسة عشر عامًا، وأراد محمود الخطيب الحفاظ على إرث الأهلي وتقديره لكل المخلصين من أبنائه، ولا بد أن يكون هناك تقدير واحترام لكل ما قدمه سعد سمير للنادي، حتى عندما يخرج للإعارة.

بدأ الاجتماع بكلمات محمود الخطيب، جميعها تحمل تقديرًا وحبًّا للنجم سعد سمير، الذي ظهر عليه التأثر الشديد، لأنه ما كان يتمنى أبدًا أن يترك النادي الأهلي ولو لحظة واحدة.

وأشاد رئيس النادي بسلوك سعد وانضباطه واحترامه الشديد لقيم وتقاليد النادي، مشيرًا إلى أنه كان نموذجًا للالتزام سواء كان يشارك في المباريات أو خارج التشكيل، فضلًا عن دوره في تحفيز زملائه وخلق أجواء من الود والحب، التي كانت من أسرار نجاح المنظومة الكروية طوال الفترة الماضية.