« نزيف على الأسفلت »..مصرع وإصابة 24 شخصًا في حوادث متفرقة بطريق الدائري والعريش ووادي النطرون

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شهدت بعض محافظات المحروسة، حوادث طرق خلال الساعات الماضية، ومن أبرزها«إصابة7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق وادي النطرون و إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بطريق العريش وإصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى طريق الدائري».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حوادث اليوم الأربعاء

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بطريق العريش

استقبلت مستشفى العريش العام، 7 مصابين تم نقلهم من قرية مزار على طريق العريش القنطرة الساحلى.

وقالت مصادر أمنية وطبية، بأن المصابين الـ7 مصابين نقلوا من موقع حادث انقلاب سيارة، خلال سيرها على الطريق الرابط بين مدينة العريش والقنطرة في شمال سيناء، وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

كما أكد مصدر أمني بشمال سيناء، أن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا بانقلاب سيارة خلال سيرها بنطاق قرية المزار غرب مدينة العريش، إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن الحادث نتج عن إصابة 7 أشخاص جميعهم من عائلة واحدة بإصابات متنوعة ما بين متوسطة وخفيفة وجميعهم يتلقون العلاج بمستشفى العريش العام، فيما تباشر النيابة العامة تحقيقاتها فى الحادث.

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق وادي النطرون

شهد طريق مركز وادي النطرون في البحيرة، إصابة 7 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

وكان تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ،وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين، وبالفحص إتضح إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي عند الكيلو 90 بنطاق مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري

شهد الطريق الدائري بالمنيب، اليوم الأربعاء، إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري، مما أدي إلى ظهور كثافات مرورية فى اتجاه التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

كثافات مرورية بسبب انقلاب سيارة ميكروباص

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، إخطارا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين، وتم انتقال رجال المرور إلى مكان الحادث لرفع الأثار لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مرة أخرى.