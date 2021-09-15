افصل واسمع.. نشرة المرور: يفضل استخدام المحاور الجديدة فى الذروة المسائية

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء صابر، والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام عن منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وأيضا محور فيكتور عمانويل المتجه لمحور أبو قير، إضافة إلى بعض الأحجام فى منطقة خالد بن الوليد بكورنيش الإسكندرية.

وأشار إلى أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام بمدينة المنصورة فى شارع المشاية تقاطعه مع شارع صلاح سالم وشارع بورسعيد، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى مدينة طنطا عند ميدان الساعة للمتجه إلى ميدان المحطة.

وتابع صابر، أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، بها بعض الأحجام أعلى البساتين، والكنيسة والمرج.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تشهد بعض الأحجام فى محور 26 يوليو، مشيرا إلى أنه يفضل استخدام المحاور الجديدة خلال فترة الذروة المسائية لتخفيف الأحجام المرورية على القاهرة الكبرى.

ولفت صابر إلى أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

ونصح صابر القادم من مناطق التجمع وشرق القاهرة، يمكنه سلوك محور أبو زيد خضر، ثم سلوك محور جيهان السادات ومنه إلى مناطق نفق الأزهر للمتجه إلى وسط المدينة.

أما المتجه لأكتوبر فيمكنه سلوك كوبرى المطرية ثم يسارا إلى محور الكابلات، ثم سلوك شارع ترعة الإسماعيلية، ومنه إلى كوبرى تحيا مصر.