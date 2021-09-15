المكتب البابوى للمشروعات يعلن عن منح دراسية بروسيا

جدة - نرمين السيد - أعلن المكتب البابوى للمشروعات، عن فتح باب التقديم للحصول على منح دراسية مجانية مقدمة من وزارة التعليم الروسية، للدراسة فى الجامعات الروسية، وذلك لحملة شهادتى الثانوية العامة أو البكالوريوس للحصول على الدرجات العلمية الأعلى (بكالوريوس - ماجستير - دكتوراه) فى تخصصات: الطب البشرى، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة وغيرها من التخصصات.





وأشار الإعلان عن المنح الصادر من المكتب البابوى، إلى أن الحد الأدنى للمجموع هو 80 ٪ للحاصلين على الثانوية العامة، مع الإشارة إلى أن أوراق المتقدمين إلى المنحة سيتم إرسالها إلى روسيا حيث تتولى وزارة التعليم الروسية اختيار المقبولين من بين المتقدمين للمنح. وشدد الإعلان على أن إجراءات التقديم للحصول على المنح ستكون مجانية بشكل كامل وأنه لا توجد أى رسوم مقابل التقديم، لأى شخص أو جهة، وأورد المكتب البابوى للمشروعات فى إعلانه عنوان البريد الإلكترونى الذى سيتم التقديم عن طريقه، وهو [email protected]



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