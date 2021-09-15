ارتفاع جديد بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس للأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة، بداية من غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.





ويتوقع الخبراء أنه الطقس يظل لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل، سيكون هناك ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى أربع درجات مئوية، يستمر هذا الارتفاع بحسب جدول درجات الحرارة، حتى يوم الثلاثاء المقبل، أى أن الموجة الحارة تكون لمدة 72 ساعة على البلاد.

أما عن الظواهر الجوية لمدة أسبوع تكون هناك شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، فيما تظهر السحب المنخفضة فى الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن هناك نشاط للرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، ولكن يؤدى هذا النشاط إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط بقيم تتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف.

وعن نسب الرطوبة المتوقعة، خلال الأسبوع كالتالى:

القاهرة والوجه البحرى 86 للعظمى والصغرى 35

السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 45

جنوب سيناء 60 للعظمى والصغرى 35

شمال الصعيد 50 للعظمى والصغرى 25

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، خلال تلك الفترة تكون كالتالى:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى تتراوح ما بين 32 إلى 36 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 29 إلى 32 درجة.

جنوب سيناء تتراوح ما بين 35 إلى 39 درجة.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 33 إلى 39 درجة.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 35 إلى 42 درجة.