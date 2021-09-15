اقتصادية المصريين الأحرار: مصر تجنى ثمار اقتناص الفرص وسط المحن

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هبة واصل، رئيس اللجنة الاقتصادية وأمين تنظيم حزب «المصريين الأحرار»، أنه رغم الكوارث الاقتصادية، التى حلت بأغلب دول العالم نتيجة تفشى وباء كورونا وانهيار العديد من الصناعات وتوقف الحياة بشكل أو آخر، إلا أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يحقق العديد من المؤشرات الإيجابية.





وأضافت فى تصريحات صحفية صادرة عن المركز الإعلامى للحزب، أنه منذ بداية جائحة كورونا فى مارس 2020، دعونا المجتمع المصرى، لاقتناص الفرصة فى ظل التحديات العالمية التى تواجه اقتصاد دول العالم.

وأوضحت أن توقعات الحزب منذ أكثر من عام ونصف أصابت، بارتفاع الطلب على الحاصلات الزراعية المصرية خاصةً الموالح والخضروات نتيجة تدهور الإنتاج من تلك المحاصيل فى العديد من الدول بسبب كورونا ولسد العجز فى تلك الدول؛ وأرجعت ذلك إلى أن وضع الأمن الغذائى فى مصر متوازن بسبب البنية الأساسية التى أقامتها مصر منذ عام 2014، وهو ما تحقق بالفعل حيث حصدت مصر المرتبة الأولى فى تصدير محاصيل البرتقال إلى دول الاتحاد الأوروبى متفوقة للمرة الأولى على جنوب أفريقيا، التى احتلت المرتبة الأولى طوال السنوات الأخيرة.

وصدرت مصر خلال الموسم الجارى 310 آلاف طن من البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي، فى 11 شهراً من الموسم الجاري، بنمو 21.7 %، مقارنةً بالكميات التى تم تصديرها فى الفترة نفسها من الموسم السابق.

وأشارت إلى أن قفزة الصادرات نجحت فى تخفيض قيمة العجز فى الميزان التجارى بنحو 27.8 % خلال يونيو 2021 وذلك وفقاً والبيان الصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والتى أعلنت عن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى ليصل إلى 2.94 مليار دولار خلال شهر يونيه 2021 مقابل 4.07 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وكشفت أمين تنظيم المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 49.2 % حيث بلغت 3.61 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بسبب ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (الدائن بأشكالها الأولية بنسبة 78 %، ملابس جاهزة بنسبة 54.6 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 53.1 %، فواكه طازجة بنسبة 13.8 %)، فى حين أن قيمة الواردات ارتفعت، بنسبة 0.9 % فقط حيث بلغت 6.55 مليار دولار خلال شهر يونيو2021 مقابل 6.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وتوقعت رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، توفير بيئة استثمارية قوية وجاذبة للاستثمارات فى الأجل القصير، ومن ثم التعافى التدريجى للاقتصاد المصرى فى العام المالى 2021 – 2022 وذلك بتحقيق نسب متوقعة تصل إلى نسبة 5.2% معدل نمو، و8.6 مليار دولار حجم استثمارات أجنبية مباشرة، و6.6 مليار دولار إيرادات متوقعة لقناة السويس، و8 مليارات دولار إيرادات متوقعة لقطاع السياحة، ما يسهم فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، ومنح الاقتصاد مرونة فى التعامل مع الصدمات الطارئة والتى مررنا بجزء منها ألا وهى جائحة كورونا، التى أضرت باقتصادات جميع دول العالم، لا سيما الاقتصادات الناشئة.

واستطردت: "أن النمو الاقتصادى المصرى المستقبلى المرحلى على مدار الخمس سنوات القادمة -بإذن الله- بمعدلات تفوق التوقعات، وخلق فرص العمل، وتقوية مركز مصر الخارجى بنهاية 2030؛ ما يعكس رؤيتها نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى، ما يوفر بيئة استثمارية قوية وجاذبة للاستثمارات، ومن ثم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية".