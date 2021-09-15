المستشار عبد الوهاب عبدالرازق يستقبل رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى

جدة - نرمين السيد - ورحب "عبد الرازق" بالوفد العراقى مشيدًا بقوة و متانة العلاقات التى تجمع بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات، وأكد رئيس الشيوخ على سعادته بعودة العراق إلى مكانتها بين الدول العربية، مشيرًا إلى دعم مجلس الشيوخ لأى خطوة فى هذا الاتجاه.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس النواب العراقى، أن بلاده تعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة التى تربطها بمصر، مؤكدًا على تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين على كافة المستويات وبخاصة على المستوى البرلمانى أخذًا فى الاعتبار ما يتمتع به البرلمان المصرى بغرفتيه من خبرة وتاريخ طويل كما نقل "الحلبوسى" تحيات الشعب العراقى إلى الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن مصر عظيمة بأهلها وتاريخها.

واقترح النائب السيد هيثم رمضان رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب العراقى، مبادرة بأن يطلق برلمان مصر والعراق والأردن مجلسًا يوازى مجلس التعاون الخليجى ويعمل جنبا إلى جنب لخدمة القضايا العربية دون التعارض معه، مما يمثل قوة للأمة العربية على المستوى النيابى، لافتًا إلى أنه فى التجارب السابقة أثبتت أنه ليس للعراق الا الحضن العربى.

كما وجه "الحلبوسى" الدعوة لرئيس مجلس الشيوخ لزيارة العراق لمزيد من التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات بينهما، مشيدًا بأهمية الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعراق.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة والسيدة فيبى فوزى وكيلا المجلس والمستشار محمود عتمان أمين عام المجلس وعدد من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس.