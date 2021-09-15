وزير الخارجية يبحث مع رئيس النواب العراقى قضايا المنطقة

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى،‬⁩ اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، تعزيز مُختلف أُطر التعاون الوثيق سواء ثنائيًا بين ⁧‫مصر‬⁩ و⁧‫العراق‬⁩ أو عبر آلية التعاون الثلاثى مع ⁧‫الأردن‬⁩، على نحو يلبى تطلعات شعوبنا نحو الازدهار والنماء.





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