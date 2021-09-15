أهابت وزارة الداخلية، بمالكى المركبات بمختلف أنواعها، سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك اعتبارا من 18/9/2021. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية. الملصق ،الملصق الالكتروني ،المرور، حوادث الملصق، الإلكترونى وزارة الداخلية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخر موعد السبت .. الداخلية تبدأ تطبيق الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين بـ"الملصق" الإلكتروني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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