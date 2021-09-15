«قصة كفاح أستمرت 60 عاما»..عم فتحي: ربيت أولادي كلهم من الفخار «فيديو»

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تعتبر حرفة صناعة الفخار من الحِرف القديمة التي كانت تُستخدم في صنع الأواني الفخارية بمختلف أشكالها، والفخار تتم صناعته من الطين ويشكله صانع الفخار اشكال جمالية تعتمد علي الشغل اليدوي الجمالي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

قصة كفاح أستمرت 60 عام.. عم فتحي : ربيت أولادي كلهم من الفخار

وتعد محافظة البحيرة من أشهر المحافظات، في صناعة الفخار، ومن اكثر الاماكن التي تشتهر بالمعارض والورش هي منطقة قراقص وبني هلال ونفرة بمركز دمنهور، بطول طريق دمنهور دسوق، معارض الفخار اليدوية التى تزين الطريق بالمنتجات الفخارية الملونة، منها أئونة لطهي الطعام، وغيرها من الانواع والأشكال المختلفة.

والتقي موقع دوت الخليج بإحدى ورش تصنيع الفخار لعرض مراخل التصنيع من داخل ورشة عم فتحي

فى البدايه يقول عمي فتحي أحد صناع الفواخير، أن هذه المهنة تتوارثها الأجيال منذ قديم الزمن، وتعتبر هذة المهنة من المهن اليدوية التي لها طبع ومزاق خالص فن من الفن التشكيلي الزخرفي الجميع، ولكن الامر اختلف هذه الأيام، لم يعد الاقبال عليها مثل الاول، لوحود بدائل للمنتجات التي نقوم بتصنعها داخل الورش.

وأضاف عمي فتحي اعمل في هذة المهنة منذ ٦٠ عام استطعت من خلالها تربية اولادي السته وتعليمهم جميعا ليحصلو علي مؤهلات عليا، ولكن لم أرغب ان يتورثها احد من ابنائي، لإنها مهنة شاقة وليست مثل الاول،

مشيراً انه لا يوجد وقتها أى مصدر رزق غير هذه المهنة التى ساعدنى فى تربية الأبناء وتعليمهم، موضحا أن هذه المهنة قد تنقرض بسبب قلة البيع وعدم وجود الأيدى العاملة التى تساعد فى الصناعة بسبب ارتفاع المصاريف.

وعن مراحل التصنيع

عن مراحل تصنيع الفخار يقول عمي فتحي هناك عدد من المراحل التي تمر بها صناعة الفخار من بداية نوع التربة او الرديم الطين الذي يتم تجهيزة قبل البدء في الصناعة بأيام وهناك أنواع متعددة من ذلك الطين ومنه الطين الأسواني، والطين الطمي والتراب، علي حسب نوع الفخار المطلوب، يتم عملية التنقية والتصفية من الشوائب داخل الأحواض ، التي بتم فيها عمليت التخمير، ومنها الي الي عملية التشكيل، وهي الدولاب.

يقول عمي فتحي ان الدولاب من الأدوات الأساسية التي يستخدمها حرفي الفخار للبدء في الأعمال والتنويع ما بين الأشكال عن طريق دفع اللوح الخشبي المتواجد بالأسفل بقدمه، لتشكيل نوع الفخار المطلوب،والتي يبدأ العامل في صناعة الأواني الفخارية علي الدولاب ويستغرق العمل دقائق في المرة الواحدة، ويستخدم يداه في تشكيل تلك الأنواع المختلفة سواء الأزيرة أو القلل أو الطواجن، او الطبال والأشكال التي تستخدمها الكافيات، والاواني، وغيرها من الاشكال المختلفه.

وعن مرحلة التجفيف

يقول عمي فتحي، توضع الأواني الفخارية بعد الانتهاء منها في الشمس لكي تجفف علي حسب طبيعة الجو وطبيعة الحرارة والرطوبة التي تساعد علي عملية التجفيف.

وعن مراحل الطهي

يقول عمي فتحي عقب الانتهاء من اعمال التجفيف تبدا عملية الطهي وهي اخر مراحل التصنيع والتي يتم وضع تلك الأواني في أفران مخصصة لذلك وتسمي فرن الحرق ليتم عملية طهي الفخار والتي تستغرق يوم داخل الفرن، وبعد ذلك الي العرض والتسويق، والتي تتم خارج الورشة علي الطريق