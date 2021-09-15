رسمياً.. الجونة يعلن رحيل جوناثان نجويم الي فيوتشر

/650372/رسميا-الجونة-يعلن-رحيل-جوناثان-نجويم-الي-فيوتشر

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب نادي الجونة، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" اليوم الأربعاء، "نشكر لاعبنا الكاميرونى جوناثان نجويم علي كل ما قدمه للنادي خلال الثلاثة مواسم السابقة ونتمنى له كل التوفيق في خطواته المقبلة".

وانضم جوناثان نجويم صاحب الواحد وثلاثين عاماً الي صفوف نادي فيوتشر مقابل 15 مليون جنية الي نادي الجونه.

ارقام جوناثان نجويم مع الجونه

شارك نجويم مع نادي الجونه خلال الموسم الماضي 33 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز تمكن خلالهم من احراز هدف وحيد بينما حصل علي 4 بطاقات صفراء.

صفقات نادي فيوتشر

تعاقد نادي فيوتشر إف سي مع عددًا من الصفقات المميزة، حيث ضم محمود مرعي من نادي وادي دجلة بشكل نهائي مع زميله أحمد عاطف، الذي انضم على سبيل الإعارة مع بند في التعاقد بأحقية الشراء في نهاية الموسم حسب رغبة فيوتشر إف سي.

وتعاقد النادي ايضاً مع غنام محمد من نادي الإنتاج الحربي بالإضافة لأحمد سمير وافدًا من نادي طلائع الجيش.

بينما تعاقد النادي مع 5 لاعبين من النادي الأهلي وهم: سعد سمير لمدة موسمين على سبيل الإعارة بجانب فارس طارق وكريم نيدفيد لمدة سنة على سبيل الإعارة، بالإضافة الي مصطفي البدري ومحمد عبد المنعم.