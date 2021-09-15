بعد موافقة المغرب.. دي ميستورا مبعوثًا أمميًا للصحراء الغربية

/650373/بعد-موافقة-المغرب-دي-ميستورا-مبعوثا-أمميا-للصحراء-الغربية

قال عمر هلال، سفير المغرب، لدى الأمم المتحدة، إن المملكة وافقت على تعيين الدبلوماسي الإيطالي السويدي ستافان دي ميستورا، مبعوثا خاصا للأمم المتحدة للصحراء الغربية، وهو منصب شاغر منذ 2019.

عمر هلال في حوار

وقال الدبلوماسي عمر هلال في حوار مع وكالة الأنباء المغربية الرسمية "لقد تم التشاور، بطبيعة الحال، مع المغرب مسبقا بشأن هذا التعيين، وقد أبلغت المملكة السيد أنطونيو غوتيريش موافقتها".

وأضاف سفير المغرب في الأمم المتحدة أن "المشاورات جارية" وسيتم الإعلان عن تسمية دي ميستورا في الأيام القادمة بعد الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي.

موافقة المغرب

وتابع هلال "تأتي موافقة المغرب انطلاقا من ثقته الدائمة ودعمه الموصول لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي".

الصحراء الغربية

والصحراء الغربية موضوع نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، وهي منطقة تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".

ولم يتم استبدال آخر مبعوث خاص للأمم المتحدة الألماني هورست كوهلر بعد استقالته في مايو 2019، وكان جوتيريش قد اقترح أكثر من عشرة مرشحين في العامين الماضيين لخلافة كوهلر، ولكن لم يحصل أي منهم على إجماع الأطراف المعنية.

دي ميستورا

ودي ميستورا دبلوماسي متمرس شغل مناصب رفيعة في الأمم المتحدة، وقد كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا (2014-2018) والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق (2007-2009) وأفغانستان (2010-2011).

دوت الخليج

وأكد السفير المغربي في الأمم المتحدة عمر هلال أنه "بمجرد تعيينه، كما نأمل ذلك، يمكن للسيد دي ميستورا أن يعول على تعاون المغرب ودعمه الثابت في تنفيذ مهمته لتيسير التوصل إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي".