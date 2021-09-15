«قضايا النساء داخل السجون» محور أحداث مسلسل «عنبر 10» لصبا مبارك

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل «عنبر 10» لصبا مبارك

ويضم مسلسل «عنبر 10» مجموعة كبيرة من الفنانين من مختلف الدول العربية، السعودية، العراق، سوريا، القاهرة وبيروت وهم سلاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادى ابراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزى الخولي، غريتا عون وغيرهم.

صبا مبارك تتألق بفيلم «عرنوس» في عرضه العالمي الأول بمهرجان الجونة

من ناحية أخرى، تعيش الفنانة صبا مبارك حالة من النشاط الفني داخل العديد من المهرجانات العالمية والدولية بعدد من الأفلام التي ترصد قصص هادفة وأشاد به العديد من النقاد، اذ ينافس فيلم «عرنوس» الذي تخوض بطولته الفنانة صبا مبارك لأول مرة في مسابقة الأفلام القصير، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تُقام من يوم 14 وحتى 22 من شهر أكتوبر المقبل، اذ يعد هذا عرضه العالمي الأول.

وتدور أحداث الفيلم داخل أحد المجمعات التجارية في عمان، حيث يستعد سامي الفتى الساذج، ومحمود بائع الذرة الذكي، لتنفيذ خطتهما المُحبكة لسرقة هدية غير تقليدية من متجر ملابس داخلية، ليهديها سامي لحبيبته، ولكنهما لم يأخذا بعين الإعتبار دناءة أصحاب المحلات التجارية ما قد يعطل سير خطتهما. والفيلم من تأليف وإخراج سامر البطيخي، وبطولة صبا مبارك، أحمد العمري، زياد بكري، فادي حدادين ومحمد إدريس، وإنتاج Pan East Media وSierra Bravo Productions، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع للفيلم في العالم العربي.

صبا مبارك تتألق بفيلم «أميرة» بمهرجان فينسيا

وفي نفس السياق، شهد فيلم «أميرة» الذي تخوض بطولته الفنانة صبا مبارك، ويتولى إخراجه محمد دياب، إشادات عريمة وإستقبال حار من الحضور بعد عرضه بمهرجان فينسيا السينمائي، اذ عرض ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي مساء أمس، وشهد تألق العمل كلا من الفنانة صبا مبارك و الفنانة تارا عبود بطلتي الفيلم.