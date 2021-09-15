/650378/افتتاح-خط-اتوبيسات-كفر-طهرمس-عبود-برعاية-النائبة-رشا-أبو-شقرة-السبت-المقبل

تفتتح النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خط اتوبيسات جديد كفر طهرمس_ عبود، السبت المقبل، بناء علي الطلبات التي تم تقديمها من قبل اهالي بولاق الدكرور للنائبة رشا ابو شقره لانشاء خط اوتوبيسات جديد لنقل المواطنين إلي عبود.

دوت الخليج يرصد تفاصيل انشاء خط اتوبيسات كفر طهرمس عبود

خط اتوبيسات طهرم- عبود

وكانت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، تقدمت بطلب بتاريخ ١٤/٩/٢٠٢١، إلي اللواء المهندس رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لانشاء الخط لخدمة أهالي بولاق الدكرور وتم الحصول علي موافقة من رئيس هيئة النقل العام.

جاء ذلك بالتعاون مع الشركة المصرية التي أعلنت استعدادها لتشغيل الخطوط السبت القادم بعدد ١٠ اتوبيسات، نظرا لاهمية الخط واحتياج المواطنين اليه ،إضافة إلى بأن خط سير الاتوبيس كالاتي: دائري كفر طهرمس - شارع كفر طهرمس - فيصل - ميدان الجيزة - الدقي - ميدان التحرير - شارع رمسيس - احمد حلمي - نهايه خط عبود كل الشكر على التعاون المثمر وسرعه الاداء والتنفيذ.

هذا وقالت تنسيقية شباب أحزاب والسياسيين، أن اليوم الدولي للديموقراطية الموافق ١٥ سبتمبر،يمثل فرصة لمراجعة حالة الديموقراطية في العالم، ولهذا أنشأت الأمم المتحدة هذا اليوم عام ٢٠٠٧ لتأكيد أن الديمقراطية قيمة عالمية.

وأشارت التنسيقية ، إلى أن قيم احترام حقوق الانسان والحرية ودورية إجراء الانتخابات عناصر أساسية للديموقراطية، مضيفة إلى أن مصر تسعي لترسيخ تلك المفاهيم وقامت بعدة إنجازات في هذا الاتجاه، وهناك قفزة ضخمة في تمثيل المرأة والشباب بما يقارب ٥٠٪ من تركيبة مجلس النواب المصري مقابل ٢٠٪ في ٢٠١٥ وغياب شبه كامل عن كل المجالس السابقة، كما حرصت مصر علي إقامة منتدي شباب العالم الذي أصبح منصة دولية طبقاً للأمم المتحدة واستضاف المنتدي ٧٠٠٠ شاب من ١٩٧ دولة لإقامة حوار فعال يرسخ مبادئ السلام وحرية الحوار.