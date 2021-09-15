/650380/حبس-وغرامة-وسحب-الرخصة-عقوبات-يتم-تطبيقها-السبت-المقبل-بسبب-الملصق-الإلكتروني

حذرت وزارة الداخلية المواطنين من مالكي السيارات بجميع أنواعها من عدم تركيب الملصق الإلكتروني على السيارات، خلال الفترة الحالية.

دوت الخليج

وحثت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، السادة مالكى السيارات بجميع أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكترونى.

ومن المنتظر أن يتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك اعتباراً من 18/9/2021.

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جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية.

عقوبات عدم تركيب الملصق الالكتروني

وقضى قانون المرور الجديد بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى.

كما يتم سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.