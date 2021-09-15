/650381/بعد-مصرع-4-عمال--النيابة-تأمر-باستدعاء-5-موظفين-بشركة-مياه-الشرب-والصرف-الصحي

أمرت النيابة العامة بمدينة سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، بإستدعاء 5 موظفين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للاستماع إلى أقوالهم في التحقيق التي تجريها النيابة العامة في واقعة مصرع 4 عمال، وإصابة آخر، نتيجة سقوطهم في بيارة صرف صحي.

وفاة 4 عمال حال عملهم ببيارة صرف صحي

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، في وقت سابق، إخطاراً يفيد بوفاة كل من «أحمد أسامة العبد»، 30 عامًا، و«ماجد شعبان بهنسي»، 37 عامًا، و«عبد الصمد عبد الحميد»، 27 عامًا، و«عصام إبراهيم حسين»، 30 عامًا، جميعهم عمال بشركة الشرب والصرف الصحي، لقوا مصرعهم نتيجة سقوطهم في بيارة الصرف الصحي بمحطة سيدي غازي، خلال مباشرة عملهم.

مباشرة التحقيق في وفاة 5 عمال سقطوا في الصرف الصحي

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية ورجال مباحث الشركة والجهات المختصة لاستخراج جثامين الضحايا الـ 5 متوفين ومباشرة التحقيقات في الواقعة، كما انتقل فريق من نيابة سيدي غازي لإجراء المعاينات والفحوصات اللازمة، وأمرت النيابة استدعاء كل من «ع. س. أ.»، مهندس مشرف منطقة مياه سيدي غازي، و«ص. أ.»، مدير المنطقة، ومسؤول الصيانة والتشغيل ومدير محطة معالجة الصرف الصحي بسيدي غازي، الكيميائي «هاني أ.»، وذلك للاستماع إلى أقوالهم ضمن إجراءات التحقيق في الواقعة.

محافظ كفر الشيخ يأمر بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الواقعة

ومن جانبه أمر محافظ كفر الشيخ بتشكيل لجنة فنية، لمعرفة ظروف الواقعة وأسبابه، وكيفية وقوعه والمتسبب فيه، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانات مالية عاجلة لأسر الضحايا الأربعة في الحادث والمصاب، معرباً عن حزنه وخالص تعازيه لأهل الضحايا وللمصاب بالشفاء العاجل.