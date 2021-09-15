/650382/ليز-تروس-وزيرة-للخارجية-في-المملكة-المتحدة
بعد عدة أسابيع من الشائعات حول رحيل عدد من الوزراء عن الحكومة البريطانية، أجرى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تعديلاً وزارياً، حيث عيّن ليز تروس وزيرة للخارجية في المملكة المتحدة وأقال وزير العدل روبرت باكلند، ووزير التربية غافين وليامسون، وكذا وزير الإسكان روبرت جنريك، كما أقال وزير الخارجية دومنيك راب وعيّنه وزيرا للعدل.
تعديل وزاري
بدأ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إجراء تعديل وزاري اليوم الأربعاء يشمل كبار الوزراء، أولهم وزير التعليم، على أمل إعادة تركيز اهتمام الحكومة على رفع مستويات المعيشة بعد جائحة كوفيد-19.
مساعي جونسون
وعرقلت الجائحة مساعي جونسون لحل مشكلة عدم المساواة بين المناطق منذ أن فاز في انتخابات 2019 بأكبر أغلبية لحزب المحافظين في البرلمان منذ فترة حكم مارجريت تاتشر.
دوت الخليج
وقال مصدر في مكتب جونسون إنه سيعين وزراء "مع التركيز على تحقيق الوحدة والمساواة في البلد بأكمله".
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