/650383/محمد-عدوية-يفاجئ-الجمهور-بدويتو-جديد-يجمعه-بوالده

يستعد المطرب محمد عدوية لمفاجأة جديدة للجمهور من خلال دويتو جديد يجمعه بوالده المطرب الشعبي المعروف أحمد عدوية، من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج يرصد دويتو جديد لمحمد عدوية مع والده

وأكد محمد عدوية خلال تصريحات صحفية أن الأغنية الجديدة مختلفة تماما، كما أنه سعيد بإعادة التعاون مع والده أحمد عدوية، وبدأ الثنائي في التسجيل الفعلي للعمل لطرحه قريبا.

محمد عدوية يطرح سور ورا سور

طرح النجم محمد عدوية، أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم سور ورا سور، من كلمات أحمد عبد النبي، وألحان وتوزيع إسلام مونتي، وذلك على القناة الرسمية لشركة كلمة.

وتقول كلمات أغنية “سور ورا سور”: زي المسافر ما يفارق المطار... زي الشتا ما يبطل الامطار ... زي الحياة ميلاد وفاة كانت حياتي عشتها معاه و بقيت بموت... طلوع الروح هو سر الفراق منين اروح ف ضلمة الانفاق جي باعتذار و نار عشان تراضي قلبي اختفيت بقيت زي اللي مات... وما بينا سور ورا سور ورا سور... قلبي اتحول لمكان مهجور وما بينا سور ورا سور ورا سور... بعدك مفيش ولا نقطة نور وما بينا سور ورا سور ورا سور... قلبي اتحول لمكان مهجور وما بينا سور ورا سور ورا سور... بعدك مفيش ولا نقطة نور”.

ويستعد عدوية، لطرح ألبومه الغنائي الجديد على طريقة السينجل، والذي يتعاون فيه مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين منهم تيام على، ووسام عبدالمنعم، وأحمد جابر، ومحمد شحاتة، ويحمل عدد من المفاجآت على حد قوله.

الجدير بالذكر، أنه يتعاون عدوية الصغير في ألبومه الغنائى الجديد مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين ويحرص من خلاله على تقديم عدد من الأغانى المتنوعة وأشكال موسيقية مختلفة تضيف لرصيده الغنائي.