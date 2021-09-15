نشرة حوادث دوت الخليج: «الشروع في قتل زوج بـ 14 طعنة بالقليوبية والإعدام شنقا لسيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها في منطقة المرج»

/650384/نشرة-حوادث-تحيا-مصر-الشروع-في-قتل-زوج-بـ-14-طعنة-بالقليوبية-والإعدام-شنقا-لسيدة-وعشيقها-بتهمة-قتل-زوجها-في-منطقة-المرج

شهدت محافظات المحروسة، اليوم الأربعاء، عددًا من الجرائم، الذى هزت الرأى العام، رصدها قسم حوادث، في إطار نشرة إخبارية، وأبرزها: «الشروع في قتل زوج بـ 14 طعنة على يد زوجته بالقليوبية والإعدام شنقا لسيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها في منطقة المرج وحبس المتهم بالاعتداء على ابنه ومحاولة ذبحه في مدينة نصر ومقتل شخص على يد زوجته وابنته وخطيبها في الهرم ومقتل خفير خاص وإصابة آخر بـ 6 أكتوبر».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل جرائم اليوم الأربعاء

الجريمة الأولى.. الشروع في قتل زوج بـ 14 طعنة على يد زوجته بالقليوبية

شهدت منطقة القلج، التابعة لمركز ومدينة الخانكة، بمحافظة القليوبية، شرعت زوجة بمعاونة عشيقها في قتل زوجها ليخلوا ليهم الجو، بعد أن كشف زوجها خيانتها له بعد أن شاهدها بعينه على سريره داخل غرفته في أحضان العشيق عاريا.

جرى نقل جثة المصاب إلى مستشفى الدمرداش بالقاهرة ، وجرى القبض على المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة، قرر حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث الجنائية بشأن الواقعة وملابستها.

الجريمة الثانية .. الإعدام شنقا لسيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها في منطقة المرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالإعدام شنقا لسائق توك توك وربة منزل، وذلك بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لزوج المتهمة الثانية وسرقته، حتى يتمكنان من ممارسة الرذيلة.

وكشف تقرير الاتهام الوارد في أمر الإحالة، أن المتهمة الثانية اختمرت فى عقلها فكرة التخلص من زوجها، بعد أن أصبحت لا ترغب في الاستمرار فى العيش معه، وذلك لارتباطها عاطفيا بالمتهم «سائق التوكتوك» الذى والتى تحولت إلى علاقة كبيرة تطورت إلى ممارسة الرذيلة مع بعضهما، حيث قررت الزوجة الخائنة الاستعانة بعشيقها المتهم الأول فى التخلص من زوجها الضحية.

الجريمة الثالثة .. حبس المتهم بالاعتداء على ابنه ومحاولة ذبحه في مدينة نصر

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بالاعتداء على ابنه ومحاولة ذبحه بسلاح أبيض «سكين»، داخل شقته بحي مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطب تحريات رجال المباحث بشأن الواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما نشر شاب على مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، ما يفيد تعرضه للقتل على يد والده.

وقال:« أنا علاء.. عندي 20 سنة.. أبويا اتهجم على أمي وأختي بسبب خلافات مع زوجته الأخرى في شقة بمدينة نصر السويسري.. ولما دافعت عنهم ضربني بالسكينة في رقبتي، كان بيني وبين الموت لحظة.. أقسم بالله ما هسيب حقي، أنا عملت محضر في قسم ثالث مدينة نصر وهو بيبعت ناس تكلم أمي تهددها علشان أتنازل عن المحضر».

مقتل شخص على يد زوجته وابنته وخطيبها في الهرم

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات مكبرة في واقعة مقتل شخص على يد زوجته وابنته وخطيبها في منطقة الهرم، والتمثيل بجثته بالحرق والإلقاء في مقلب قمامة في منطقة الهرم، بسبب مشاكل أسرية.

ستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين الثلاثة، حيث قالت المتهمة الأولى« الزوجة»، إن زوجها حاول الاعتداء على ابنتها جنسيًا عدة مرات، لكنه لم يتمكن من ذلك وآخر مرة تعدى عليها بالضرب لعدم انصياعها لأوامره، وعندما حكت لوالدتها اتفقا على التخلص منه حيث وضعت له المنوم في الشاي حتى ينجحوا في التخلص منه.

واعترف المتهم الثالث، خطيب المتهمة الثانية، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من «حماته» وابنتها، بما فعله الأب، فحضر بالدراجة النارية الخاصة به «توك توك»، وقرروا التخلص منه، مسددًا له ضربة على رأسه حتى خارت قواه ونقلوا جثته إلى صندوق قمامة وحرقوه لإخفاء معالمها.

مقتل خفير خاص وإصابة آخر بـ 6 أكتوبر

يجري ضباط المباحث تحريات مكثفة، في واقعة مقتل خفير خاص، وإصابة شقيقه، «خفير»، إثر إطلاق النار عليهما بمدينة 6 أكتوبر، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن القتيل والمصاب خلال عملهما في حراسة موقع بناء تحت الإنشاء تعرضا لإطلاق نار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حراسة المعدات الخاصة بموقع بناء تحت الإنشاء

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا يفيد مقتل خفير خاص وإصابة آخر بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات أتضح أن المجني عليهما يعملان في حراسة المعدات الخاصة بموقع بناء تحت الإنشاء، وأن مجهول أطلق النار عليهما، مما أسفر عن مقتل أحدهما إصابة آخر