/650386/مصدر-بالأهلي-لم-نتفاوض-مع-فخر-الدين-بن-يوسف-لاعب-بيراميدز-والدليل-آجاي

آثار تعليق فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز الغضب داخل النادي الأهلي، بسبب الزج باسم النادي بعد انتقال فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي السابق إلى صفوف بيراميدز منذ أيام.

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وأكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي أنه لم يتم تفويض أي شخص من أجل التعاقد مع فخر الدين بن يوسف خاصة أن الفريق يمتلك في خط الهجوم 3 لاعبين من العيار الثقيل.

إيهاب جلال: تعاقدي مع بيراميدز يتيح التتويج ب ٤ بطولات

وتابع المصدر" كل من يريد أن يخطف أنظار الاعلام، يتم ترديد نغمة أن الأهلي يفاوض هذا اللاعب، وأنه لابد من احترام اسم النادي الأهلي والنادي الذي انتقل إليه اللاعب.

وأكمل المصدر" الأهلي يريد التخلص من جونيور آجاي حتى يتم تسجيل بيرسي تاو وميكيسوني، فكيف يعقل أن يفكر الأهلي في التعاقد مع لاعب أجنبي آخر دون التخلص من جونيور آجاي.

وأختتم المصدر" أؤكد ان الأهلي لم يتواصل مع فخر الدين بن يوسف من قريب أو من بعيد أو حتى عن طريق وكلاء اللاعبين، والنادي مكتفي باللاعبين الأجانب المتواجدين داخل صفوف الفريق ولا ينوي الاستغناء عن اي لاعب".

أقام نادي بيراميدز مؤتمراً صحفيا منذ لحظات للإعلان عن تعاقدة مع المدير الفني إيهاب جلال لقيادة الفريق السماوي في الموسم المقبل.

وقال:” إيهاب جلال كلمته قائلا اشكر المهندس ممدوح عيد علي تفاوضه معي وكانت مفاوضات سريعه جدا اشكر تاكيس جونياس وهذه هي سنه الحياة”.

واضاف:” وجودي في بيراميدز ينشئ لدينا طموح جديد وهوا المنافسة علي اربعه بطولات الموسم المقبل”.

ووأصل:” ايهاب جلال عن طموحه مع بيراميدز: نتمني التوفيق من الله وأن نلعب علي الفوز بجميع المباريات”.

وأردف:” لدينا افضل حراس في مصر ولن نتعاقد مع حراس جدد”.

قال إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن فترة الإعداد لن تكون كبيرة خاصة وأن الفريق مرتبط بمباريات هامة في كأس مصر وستكون البداية أمام سموحة يوم ٢٥ سبتمبر الجاري بالسويس، والجهاز الفني سيعمل على تجهيز اللاعبين سريعا، ومن الجيد أن المجموعة الدولية عادت مؤخرا وهناك خطة إعداد سريعة ومكثفة وضعها الجهاز الفني استعدادا للمرحلة المقبلة ومواجهات كأس مصر وكأس الكونفدرالية الأفريقية وبطولة الدوري الممتاز.