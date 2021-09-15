المسيحيون يصلون من أجل شفاء أربعة أساقفة

جدة - نرمين السيد - فالأنبا كاراس أسقف عام المحلة، أعلنت إيباراشيته إصابته بوباء كورونا على عكس باقى الإيباراشيات، وفى بيان أخير للمطرانية قيل أن حالته تتحسن ويستجيب للأدوية، أما إيبارشية أسوان، فاكتفت بطلب الصلاة والصوم 3 أيام من أجل مطرانها الأنبا هدرا والذى نقل للعلاج بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وتم طمأنة شعب الإيبارشية من خلال شماس مرافق له بتحسن حالة المطران الصحية.

وخرج أمس الثلاثاء، الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى من مستشفى خاص بالغردقة، وعاد إلى إيبارشيته ونظرًا لعدم استقرار حالته الصحية، تم تداول إشاعة بوفاته، وأسرعت الكنيسة بنفيها، مؤكدة على استقرار حالته الصحية.



ويبقى الأنبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة، والذى يعانى عددًا من الأمراض المرتبطة بمرحلته العمرية.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة، قد فقدت منذ نحو أسبوعين الأنبا بطرس أسقف عام شبين القناطر، وسبقه الأنبا سلوانس أسقف دير الشايب.